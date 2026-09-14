Для тебе Батьківство

Пояснювальна записка в школу: шпаргалка батькам, як правильно оформлювати документ

Богдана Макалюк, журналістка сайту 14 Вересня 2026, 12:30 3 хв.
пояснювальна записка в школу
Фото Pexels

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