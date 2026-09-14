Для тебя Родительство

Объяснительная записка в школу: шпаргалка родителям, как правильно оформлять документ

Богдана Макалюк, журналист сайта 14 сентября 2026, 12:30 3 мин.
пояснительная записка в школу
Фото Pexels

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