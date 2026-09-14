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В Киеве автомобиль Opel упал с моста: водитель погиб

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 сентября 2026, 12:00 1 мин.
ДТП в Киеве: автомобиль упал с моста, водитель погиб

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