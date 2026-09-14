В Киеве автомобиль Opel упал с моста: водитель погиб

В Голосеевском районе Киева автомобиль Opel упал с моста. В результате ДТП погиб водитель, его тело спасатели деблокировали из-под транспортного средства.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

Автомобиль упал с моста в Киеве: что известно

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Промышленной поступило спасателям 13 сентября в 22:41. По предварительной информации, автомобиль Opel съехал с моста и упал вниз.

— 13 сентября в 22:41 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Opel, который упал с моста на улице Промышленной, — говорится в сообщении.

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На месте аварии спасатели провели работы по деблокированию погибшего водителя. Его тело достали из-под автомобиля.

Обстоятельства и причины смертельного ДТП будут устанавливать правоохранители.

Главное фото: ГСЧС Киева.

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