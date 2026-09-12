Гигантские снежные пончики в Антарктике: украинские полярники показали редкое явление

В Антарктике украинские полярники заметили необычное природное явление — большие снежные пончики. Их удалось зафиксировать неподалеку от украинской антарктической станции Академик Вернадский.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

На фотографиях видны многослойные свертки снега, которые напоминают рулоны или пончики. Внутри таких образований часто есть полость. Размеры снежных свертков могут быть разными — от нескольких сантиметров до более метра в диаметре.

Как образуются снежные пончики

Для появления такого явления должны одновременно сложиться несколько погодных факторов. Нужны два слоя снега: нижний должен быть подмерзшим или покрытым ледяной коркой, а верхний — свежим, рыхлым и влажным.

Важна и температура. Воздух должен прогреться примерно до точки таяния льда — немного выше 0 °С. Кроме того, необходим ветер достаточной силы, чтобы перемещать снег, но не разрушать его.

При таких условиях ветер постепенно скручивает верхний слой снега, формируя своеобразный рулон. Внутри он остается рыхлым, поэтому часть снега со временем может выдуваться. Из-за этого в центре образуется характерное отверстие.

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Где украинские полярники увидели необычные образования

Обычно снежные пончики возникают на склонах. Там снег легче движется вниз под действием силы тяжести. Именно такие свертки украинские исследователи сфотографировали на горе Демария в Антарктике. Она расположена на континенте напротив острова Галиндез, где находится станция Академик Вернадский.

В то же время подобные снежные образования могут появляться и на ровной поверхности. В таком случае основную роль в их формировании играет ветер.

В Национальном антарктическом научном центре отмечают, что из-за необходимости совпадения сразу нескольких погодных условий снежные пончики являются довольно редким явлением. Увидеть их можно не только в Антарктике, однако даже для этого региона такие находки не являются привычными.

Главное фото: Национальний антарктической научний центр.

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