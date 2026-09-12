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Гигантские снежные пончики в Антарктике: украинские полярники показали редкое явление

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 сентября 2026, 16:00 2 мин.
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