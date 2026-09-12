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День города Днепр-2026: каким будет тихий праздник речного мегаполиса

Ольга Петухова, редактор сайта 12 сентября 2026, 11:00 5 мин.
день города днепр
День города в Днепре в 2025 Фото Pexels

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