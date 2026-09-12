День города Днепр-2026: каким будет тихий праздник речного мегаполиса

День Днепра — это особая дата, когда можно выйти на улицы и почувствовать город живым, креативным и — своим.

До войны его отмечали широко — салютами над рекой, парадами оркестров, карнавалом, парусными регатами и авиашоу.

Но вот уже три года подряд Днепр не афиширует масштабных событий — безопасность днепрян и гостей города стоит на первом месте.

Будет ли Днепр праздновать в этом году — актуальная информация в материале.

Когда День города Днепр-2026 и план мероприятий к празднику

В 2026 году День города Днепр будут отмечать традиционно во вторые выходные сентября — 12–13 числа. Город отпразднует своё 250-летие.

Уже имеются первые анонсы интересных мероприятий ко Дню города Днепр.

В программе — 24 мероприятия: фестивали, экскурсии, спортивные соревнования, благотворительные и общественные акции, мастер-классы, концерты и детские активности. Большинство событий состоится 12 сентября.

12 сентября

08:00 — утренняя пробежка и тренировка по фартлеку. Место сбора уточняется у организаторов.

— утренняя пробежка и тренировка по фартлеку. Место сбора уточняется у организаторов. 08:50 — акция Вшануй, перекресток просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского, за ТЦ Пасаж.

— акция Вшануй, перекресток просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского, за ТЦ Пасаж. 10:00 — Гроші на ЗСУ. Дніпро, возле горсовета, просп. Дмитрия Яворницкого, 75.

— Гроші на ЗСУ. Дніпро, возле горсовета, просп. Дмитрия Яворницкого, 75. 10:00 — сортировка вторсырья в Underground, ул. Костя Гордиенко, 23.

— сортировка вторсырья в Underground, ул. Костя Гордиенко, 23. 10:00 — экскурсия на Старую Самарь с историком Олегом Репаном. Место сбора уточнять.

— экскурсия на Старую Самарь с историком Олегом Репаном. Место сбора уточнять. 10:00 — День открытых дверей в НЦАОМ им. А. М. Макарова: экскурсия, телескоп, мастер-классы, викторина и квест.

— День открытых дверей в НЦАОМ им. А. М. Макарова: экскурсия, телескоп, мастер-классы, викторина и квест. 11:00 — KOLIR FEST: музыка, танцы и цветная битва. Локацию сообщат зарегистрированным участникам.

— KOLIR FEST: музыка, танцы и цветная битва. Локацию сообщат зарегистрированным участникам. 11:00–13:00 — День открытых дверей Музея истории таможенного дела. Вход бесплатный.

— День открытых дверей Музея истории таможенного дела. Вход бесплатный. 11:00 — открытая мастерская художницы Инги Леви в галерее Артсвіт. В 15:00 — артист-ток, в 18:00 — неформальное общение. Вход свободный, нужна регистрация.

— открытая мастерская художницы Инги Леви в галерее Артсвіт. В 15:00 — артист-ток, в 18:00 — неформальное общение. Вход свободный, нужна регистрация. 12:00 и 14:00 — Дніпро — 500: Історія на рейках, историческая экскурсия на трамвае №1. Нужна регистрация.

— Дніпро — 500: Історія на рейках, историческая экскурсия на трамвае №1. Нужна регистрация. 12:00 — квест на набережной ко Дню города. Точку сбора уточнять.

— квест на набережной ко Дню города. Точку сбора уточнять. 12:00 — экочеллендж на Песчаном карьере. Сбор — на въезде в карьер.

— экочеллендж на Песчаном карьере. Сбор — на въезде в карьер. 12:00 — музейная студия Жива глина в Днепровском национальном историческом музее им. Дмитрия Яворницкого.

— музейная студия Жива глина в Днепровском национальном историческом музее им. Дмитрия Яворницкого. 13:00 — встреча с писательницей Галиной Липатовой в Marun Hub. Вход бесплатный, нужна регистрация.

— встреча с писательницей Галиной Липатовой в Marun Hub. Вход бесплатный, нужна регистрация. 14:00 — квест Історія твого міста в парке Лазаря Глобы. Бесплатно, по регистрации.

— квест Історія твого міста в парке Лазаря Глобы. Бесплатно, по регистрации. 15:30 — развлекательная программа в Новокодацком парке. Вход бесплатный.

— развлекательная программа в Новокодацком парке. Вход бесплатный. 17:00 и 18:00 — Веслом по імперії, театрализованное трамвайное путешествие. Старт и финиш — остановка Туфелька возле ТЦ Пасаж.

— Веслом по імперії, театрализованное трамвайное путешествие. Старт и финиш — остановка Туфелька возле ТЦ Пасаж. Время не указано — рыцарский турнир Ritter Club Dnipro в Днепровском национальном историческом музее, просп. Дмитрия Яворницкого, 16. Номинации: Щит-Меч, женские бои, бугурт 3×3 и общий Щит-Меч.

— рыцарский турнир Ritter Club Dnipro в Днепровском национальном историческом музее, просп. Дмитрия Яворницкого, 16. Номинации: Щит-Меч, женские бои, бугурт 3×3 и общий Щит-Меч. 12 сентября — однодневный поход Сухачёвка — Козырева балка, гончарный мастер-класс, автобусная экскурсия по частным музеям и экскурсия на производство пива. Стоимость и наличие мест уточнять у организаторов.

13 сентября

10:00 — тренинг по доврачебной помощи и остановке кровотечений. Адрес сообщают отдельно.

— тренинг по доврачебной помощи и остановке кровотечений. Адрес сообщают отдельно. 13:00 — Водная битва в Прибережном сквере. Музыка, интерактивы и водная битва.

— Водная битва в Прибережном сквере. Музыка, интерактивы и водная битва. 14:00 и 16:00 — Історичний Експрес, театрализованная экскурсия на трамвае №1. Старт и финиш — остановка Туфелька возле ТЦ Пасаж.

— Історичний Експрес, театрализованная экскурсия на трамвае №1. Старт и финиш — остановка Туфелька возле ТЦ Пасаж. 13 сентября — Кубок Украины по воркауту Workout Games. Время и место уточнять у организаторов.

— Кубок Украины по воркауту Workout Games. Время и место уточнять у организаторов. 18:00 — Rammstein Show группы VERBRANNTE ERDE в Махно ПАБ.

— Rammstein Show группы VERBRANNTE ERDE в Махно ПАБ. 18:30 — показ документального фильма Переїхати та жити в Marun Hub и обсуждение с режиссеркой Екатериной Леоновой. Вход свободный, нужна регистрация.

Другие мероприятия программы

Также на 12–13 сентября заявлены:

ART Dnipro FEST Дніпро — місто, що творить;

Молодіжка Дніпра;

Голос молодого Дніпра;

ДНІПРО. День міста. РАЗОМ;

Еко-Покоління;

DNIPRO. SPORT. CITY Територія сили та перемог;

выступления оркестров;

ярмарка локальных производителей;

PROFI FEST Dnipro Місто майстрів;

DNIPRO TIME MACHINE Дніпро. Історія оживає;

исторический перформанс Привиди міста;

марафон экскурсий Пізнай Дніпро.

13 сентября отдельно запланированы: ГавГавФест, Воля на хвилях, Workout Games, Пізнай Дніпро и выступления оркестров.

Полную афишу Днепра и официальную программу празднования можно посмотреть на Dnipro.media.

Как праздновали День города Днепр в прошлые годы

Раньше в День рождения город словно надевал праздничный костюм: на набережной устанавливали сцены, баржи становились площадкой для запуска салютов, а центральными улицами управляло веселье.

Мы собрали для тебя подборку самых ярких событий.

В 2012 году в Днепре устроили 11-минутный салют с барж над Днепром. В следующем году провели парад оркестров, стритбольный кубок мэра и фитнес-марафон.

В 2014-м прошёл авто-мото-вело-пробег и марш в вышиванках. А в 2015-м город собирал рекорды: приготовили самую большую пампушку, вышили самый длинный рушник, создали кофейное панно и песочное полотно.

В 2018-м карнавал I love Dnipro собрал 10 тысяч участников, а в 2021 году на День города в Днепре стартовала парусная регата, прошло авиашоу, шоу света и огня над рекой.

Начиная с 2022 года празднование перешло в режим усиленной безопасности. В первый год войны концерты проходили в метро, а на улицах расписывали красками противотанковые ежи.

С 2023 года День города отмечают тихо, но душевно: камерные культурные мероприятия и активности в местах отдыха — в парках и на набережной Днепра.

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