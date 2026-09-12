День города Днепр-2026: каким будет тихий праздник речного мегаполиса

День Днепра — это особая дата, когда можно выйти на улицы и почувствовать город живым, креативным и — своим.
До войны его отмечали широко — салютами над рекой, парадами оркестров, карнавалом, парусными регатами и авиашоу.
Но вот уже три года подряд Днепр не афиширует масштабных событий — безопасность днепрян и гостей города стоит на первом месте.
Будет ли Днепр праздновать в этом году — актуальная информация в материале.
Когда День города Днепр-2026 и план мероприятий к празднику
В 2026 году День города Днепр будут отмечать традиционно во вторые выходные сентября — 12–13 числа. Город отпразднует своё 250-летие.
Уже имеются первые анонсы интересных мероприятий ко Дню города Днепр.
В программе — 24 мероприятия: фестивали, экскурсии, спортивные соревнования, благотворительные и общественные акции, мастер-классы, концерты и детские активности. Большинство событий состоится 12 сентября.
12 сентября
- 08:00 — утренняя пробежка и тренировка по фартлеку. Место сбора уточняется у организаторов.
- 08:50 — акция Вшануй, перекресток просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского, за ТЦ Пасаж.
- 10:00 — Гроші на ЗСУ. Дніпро, возле горсовета, просп. Дмитрия Яворницкого, 75.
- 10:00 — сортировка вторсырья в Underground, ул. Костя Гордиенко, 23.
- 10:00 — экскурсия на Старую Самарь с историком Олегом Репаном. Место сбора уточнять.
- 10:00 — День открытых дверей в НЦАОМ им. А. М. Макарова: экскурсия, телескоп, мастер-классы, викторина и квест.
- 11:00 — KOLIR FEST: музыка, танцы и цветная битва. Локацию сообщат зарегистрированным участникам.
- 11:00–13:00 — День открытых дверей Музея истории таможенного дела. Вход бесплатный.
- 11:00 — открытая мастерская художницы Инги Леви в галерее Артсвіт. В 15:00 — артист-ток, в 18:00 — неформальное общение. Вход свободный, нужна регистрация.
- 12:00 и 14:00 — Дніпро — 500: Історія на рейках, историческая экскурсия на трамвае №1. Нужна регистрация.
- 12:00 — квест на набережной ко Дню города. Точку сбора уточнять.
- 12:00 — экочеллендж на Песчаном карьере. Сбор — на въезде в карьер.
- 12:00 — музейная студия Жива глина в Днепровском национальном историческом музее им. Дмитрия Яворницкого.
- 13:00 — встреча с писательницей Галиной Липатовой в Marun Hub. Вход бесплатный, нужна регистрация.
- 14:00 — квест Історія твого міста в парке Лазаря Глобы. Бесплатно, по регистрации.
- 15:30 — развлекательная программа в Новокодацком парке. Вход бесплатный.
- 17:00 и 18:00 — Веслом по імперії, театрализованное трамвайное путешествие. Старт и финиш — остановка Туфелька возле ТЦ Пасаж.
- Время не указано — рыцарский турнир Ritter Club Dnipro в Днепровском национальном историческом музее, просп. Дмитрия Яворницкого, 16. Номинации: Щит-Меч, женские бои, бугурт 3×3 и общий Щит-Меч.
- 12 сентября — однодневный поход Сухачёвка — Козырева балка, гончарный мастер-класс, автобусная экскурсия по частным музеям и экскурсия на производство пива. Стоимость и наличие мест уточнять у организаторов.
13 сентября
- 10:00 — тренинг по доврачебной помощи и остановке кровотечений. Адрес сообщают отдельно.
- 13:00 — Водная битва в Прибережном сквере. Музыка, интерактивы и водная битва.
- 14:00 и 16:00 — Історичний Експрес, театрализованная экскурсия на трамвае №1. Старт и финиш — остановка Туфелька возле ТЦ Пасаж.
- 13 сентября — Кубок Украины по воркауту Workout Games. Время и место уточнять у организаторов.
- 18:00 — Rammstein Show группы VERBRANNTE ERDE в Махно ПАБ.
- 18:30 — показ документального фильма Переїхати та жити в Marun Hub и обсуждение с режиссеркой Екатериной Леоновой. Вход свободный, нужна регистрация.
Другие мероприятия программы
Также на 12–13 сентября заявлены:
- ART Dnipro FEST Дніпро — місто, що творить;
- Молодіжка Дніпра;
- Голос молодого Дніпра;
- ДНІПРО. День міста. РАЗОМ;
- Еко-Покоління;
- DNIPRO. SPORT. CITY Територія сили та перемог;
- выступления оркестров;
- ярмарка локальных производителей;
- PROFI FEST Dnipro Місто майстрів;
- DNIPRO TIME MACHINE Дніпро. Історія оживає;
- исторический перформанс Привиди міста;
- марафон экскурсий Пізнай Дніпро.
13 сентября отдельно запланированы: ГавГавФест, Воля на хвилях, Workout Games, Пізнай Дніпро и выступления оркестров.
Полную афишу Днепра и официальную программу празднования можно посмотреть на Dnipro.media.
Как праздновали День города Днепр в прошлые годы
Раньше в День рождения город словно надевал праздничный костюм: на набережной устанавливали сцены, баржи становились площадкой для запуска салютов, а центральными улицами управляло веселье.
Мы собрали для тебя подборку самых ярких событий.
В 2012 году в Днепре устроили 11-минутный салют с барж над Днепром. В следующем году провели парад оркестров, стритбольный кубок мэра и фитнес-марафон.
В 2014-м прошёл авто-мото-вело-пробег и марш в вышиванках. А в 2015-м город собирал рекорды: приготовили самую большую пампушку, вышили самый длинный рушник, создали кофейное панно и песочное полотно.
В 2018-м карнавал I love Dnipro собрал 10 тысяч участников, а в 2021 году на День города в Днепре стартовала парусная регата, прошло авиашоу, шоу света и огня над рекой.
Начиная с 2022 года празднование перешло в режим усиленной безопасности. В первый год войны концерты проходили в метро, а на улицах расписывали красками противотанковые ежи.
С 2023 года День города отмечают тихо, но душевно: камерные культурные мероприятия и активности в местах отдыха — в парках и на набережной Днепра.
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