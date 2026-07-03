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Парк Шевченко в Днепре: что стоит увидеть, как добраться и сколько стоят аттракционы

Ольга Петухова, редактор сайта 03 июля 2026, 16:00 4 мин.
парк шевченко днепр

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