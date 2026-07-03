Парк Шевченко в Днепре: что стоит увидеть, как добраться и сколько стоят аттракционы

Парк имени Тараса Шевченко в Днепре расположен в самом сердце города, на скалистом правом берегу Днепра. Он является одним из старейших и красивейших парковых комплексов всей Украины.

Что посмотреть в парке, как до него добраться и какие исторические личности связаны с ним — мы собрали самое интересное.

Парк Шевченко в Днепре: адрес и как добраться

Парк находится по адресу: г. Днепр, площадь Шевченко, 1. Он раскинулся в центральной исторической части города, рядом со знаменитой Набережной Победы и Соборным районом.

Добраться до парка можно из любого уголка города буквально за считанные минуты:

Со стороны Соборной площади. Если вы гуляеш по историческому центру, лучше всего пройти пешком от исторического музея или Спасо-Преображенского собора вниз по площади Шевченко к главному входу с колоннадой.

Общественным транспортом. До остановки Парк Шевченко (на проспекте Дмитрия Яворницкого или Соборной площади) курсируют троллейбусы № 1, № 4, № А, а также множество маршрутных такси (например, № 87А, № 118, № 127). Оттуда — 5–7 минут приятной прогулки.

С набережной. К островной части парка можно подняться с Сичеславской набережной через пешеходный мост.

Парк Шевченко в Днепре: интересные факты из истории

Парк Шевченко хранит тайны, которые могут изменить ваше восприятие этого места. Мы откроем несколько увлекательных страниц его биографии.

История парка началась задолго до основания Екатеринослава (бывшее название Днепра). В конце XVIII века на этих скалистых холмах поселился отставной запорожский казак Лазарь Глоба.

Он собственноручно заложил здесь удивительный фруктовый сад. Глоба сажал деревья с такой любовью, что впоследствии его частные владения выкупили власти для создания Потемкинского сада. Кстати, на территории парка до сих пор сохранились деревья, которым более ста лет.

Интересна и история главного архитектурного украшения парка — Потемкинского дворца, ныне Дворца студентов ДНУ. По легендам, от него к самому Днепру и Монастырскому острову ведут старинные подземные ходы, прорытые на случай осады. Некоторые историки подтверждают существование кирпичных тоннелей подземелья, по которым мог свободно проехать всадник на лошади.

А островная часть парка — Монастырский остров — окутана мистикой. По преданиям, в IX веке здесь существовал византийский монастырь, где во время шторма пережидали непогоду княгиня Ольга, князь Владимир и апостол Андрей Первозванный.

В XX веке экстрасенсы даже назвали остров одной из самых мощных энергетических точек Европы.

Читать по теме Парк Сагайдак в Днепре: пляж, спортивные площадки и живописные виды Общая площадь этой ландшафтной зоны составляет 26 гектаров, так что пространства для активностей хватит всем.

Парк Шевченко в Днепре: что посмотреть

Парк Шевченко предлагает развлечения на любой вкус — от ленивого отдыха до активного досуга. Что здесь посмотреть?

Во-первых, стоит посетить смотровую площадку. Отсюда открывается классический “открыточный” вид на реку Днепр, левый берег и самую длинную набережную Европы.

Во-вторых, прогуляйтесь по тенистым аллеям к Дворцу студентов. Его классическая архитектура с колоннами напоминает эпоху барокко. Рядом расположены уютные зоны отдыха, где часто собираются художники и уличные музыканты.

Перейдите по Мосту любви на Монастырский остров. С моста открывается великолепный вид на искусственный 17-метровый водопад Порог Ревущий, который открыли в честь Заповіту Шевченко.

На самом острове расположен Храм Святителя Николая. А для любителей активного отдыха здесь работают аттракционы, веревочный парк, а в теплое время года — чистый песчаный пляж.

Здесь можно взять напрокат каяк, сапборд или просто поиграть в пляжный волейбол.

Парк Шевченко в Днепре: цены на аттракционы

На Монастырском острове работает парк аттракционов для детей и взрослых. Стоимость развлечений составляет от 50 до 150 грн.

Прокатиться на колесе обозрения можно за 100 грн (для детей до 5 лет — 50 грн), столько же стоят американские горки.

Цепочная карусель, автодром, летающие тарелки и аттракцион «Сальто» обойдутся в 50–150 грн, а лодочки и водные шары — 100 грн.

Источник фото: Википедия.

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