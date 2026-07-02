Дендропарк Победы в Одессе: самый красивый парк Одессы с большим озером и интересной историей

Дендропарк Победы — одна из самых красивых зеленых зон Одессы, расположенная в Приморском районе между проспектом Шевченко и площадью 10 Апреля.

Сегодня это любимое место отдыха одесситов и гостей города. Об истории парка и о том, чем он интересен для отдыха, — в материале.

Дендропарк Победы в Одессе: история и интересные факты

В середине ХХ века на месте современного парка простирался огромный заболоченный пустырь. Жители расположенных рядом сталинок на проспекте Шевченко буквально страдали от туч комаров, вылетавших с тех болот.

Именно они первыми начали осушать территорию и благоустраивать ее. Позже присоединились и городские власти, организовав субботники, которые и стали началом создания парка.

Однако история этой местности гораздо древнее. До революции здесь располагались купеческие дачи, а позже селились бездомные, даже возник целый хутор с колоритным названием Голопузовка.

Также территорию дважды пытались превратить в зоопарк. Один из проектов предусматривал завезти северных животных, но он (к счастью) завершился неудачей.

Дендропарк Победы в Одессе: что посмотреть

Современный дендропарк был создан в 1970-х годах по проекту архитекторов Середы и Грибченковой.

Главным украшением парка Победы стало самое длинное искусственное озеро Одессы длиной 704 метра.

Его и сегодня считают сердцем парка — здесь живут утки, плавают лодки, а на берегах любят отдыхать горожане.

Сейчас в парке появились новые аллеи, фонтаны, детские и спортивные площадки, а также памятники, среди которых монумент изобретателю подводной лодки.

Есть мемориальные аллеи, посвященные различным родам войск ВСУ, и мемориал погибшим украинским морякам.

А еще здесь можно встретить ручных белок, которые настолько привыкли к людям, что берут из рук только очищенные орехи.

Источник фото: Википедия.

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