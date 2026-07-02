Дендропарк Победы в Одессе: самый красивый парк Одессы с большим озером и интересной историей

Дендропарк Победы — одна из самых красивых зеленых зон Одессы, расположенная в Приморском районе между проспектом Шевченко и площадью 10 Апреля.
Сегодня это любимое место отдыха одесситов и гостей города. Об истории парка и о том, чем он интересен для отдыха, — в материале.
Дендропарк Победы в Одессе: история и интересные факты
В середине ХХ века на месте современного парка простирался огромный заболоченный пустырь. Жители расположенных рядом сталинок на проспекте Шевченко буквально страдали от туч комаров, вылетавших с тех болот.
Именно они первыми начали осушать территорию и благоустраивать ее. Позже присоединились и городские власти, организовав субботники, которые и стали началом создания парка.
Однако история этой местности гораздо древнее. До революции здесь располагались купеческие дачи, а позже селились бездомные, даже возник целый хутор с колоритным названием Голопузовка.
Также территорию дважды пытались превратить в зоопарк. Один из проектов предусматривал завезти северных животных, но он (к счастью) завершился неудачей.
Дендропарк Победы в Одессе: что посмотреть
Современный дендропарк был создан в 1970-х годах по проекту архитекторов Середы и Грибченковой.
Главным украшением парка Победы стало самое длинное искусственное озеро Одессы длиной 704 метра.
Его и сегодня считают сердцем парка — здесь живут утки, плавают лодки, а на берегах любят отдыхать горожане.
Сейчас в парке появились новые аллеи, фонтаны, детские и спортивные площадки, а также памятники, среди которых монумент изобретателю подводной лодки.
Есть мемориальные аллеи, посвященные различным родам войск ВСУ, и мемориал погибшим украинским морякам.
А еще здесь можно встретить ручных белок, которые настолько привыкли к людям, что берут из рук только очищенные орехи.
Источник фото: Википедия.
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