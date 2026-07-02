Дендропарк Перемоги в Одесі: найкрасивіший парк Одеси з великим озером і цікавою історією

Дендропарк Перемоги — одна з найкрасивіших зелених зон Одеси, розташована в Приморському районі між проспектом Шевченка та площею 10 Квітня.

Сьогодні це улюблене місце відпочинку одеситів та гостей міста. Про історію парку і чим він цікавий для відпочинку — у матеріалі.

Дендропарк Перемоги в Одесі: історія і цікаві факти

У середині ХХ століття на місці сучасного парку простягався величезний заболочений пустир. Мешканці навколишніх сталінок на проспекті Шевченка буквально потерпали від хмар комарів, що злітали з тих боліт.

Саме вони першими почали осушувати територію та впорядковувати її. Згодом долучилася й міська влада, організували суботники, які й стали початком створення парку.

Втім, історія цієї місцевості ще давніша. До революції тут розташовувалися купецькі дачі, а пізніше селилися безхатченки, виник навіть цілий хутрі із колоритною назвою Голопузівка.

Також територію двічі намагалися перетворити на зоопарк. Один із проєктів передбачав завезти північних тварин, але він ( на щастя) завершився невдачею.

Дендропарк Перемоги в Одесі: що подивитися

Сучасний дендропарк створили у 1970-х роках за проєктом архітекторів Середи та Грибченкової.

Головною окрасою пару Перемоги стало найдовше штучне озеро Одеси завдовжки 704 метри.

Його й сьогодні вважають серцем парку — тут мешкають качки, плавають човни, а на берегах люблять відпочивати містяни.

Нині у парку з’явилися нові алеї, фонтани, дитячі та спортивні майданчики, а також пам’ятники, серед яких монумент винахіднику підводного човна.

Є меморіальні алеї, присвячені різним родам військ ЗСУ, та меморіал загиблим українським морякам.

А ще тут можна зустріти ручних білок, які настільки звикли до людей, що беруть із рук лише очищені горіхи.

Джерело фото: Вікіпедія.

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