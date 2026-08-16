Таємниця стародавньої Хаттуси: археологи знайшли скелет із загадковим ножем

Стародавня Хаттуса, яка колись була могутнім серцем Хетської імперії, продовжує ділитися своїми секретами. Цього разу археологи, які працюють на території сучасної Туреччини, натрапили на знахідку, що проливає світло на один із найменш досліджених періодів міста — епоху еллінізму та галатів.

Головною сенсацією сезону став скелет, що ідеально зберігся у кам’яній гробниці, та загадковий ніж, залишений біля правого плеча небіжчика. Про це повідомляє Arkeonews.

Поховання з характером: що знайшли дослідники

Розкопки проходили на північно-західному схилі міста, неподалік від залишків давньої складської споруди. Команда під керівництвом Андреаса Шахнера з Німецького археологічного інституту виявила групу з трьох гробниць.

Найбільшу увагу привернула одна з них. Вона оточена кам’яним кільцем діаметром близько семи метрів. Всередині — ще одна кам’яна межа, збудована точно під розмір однієї дорослої людини.

— Для цього регіону та епохи такі конструкції є характерними, але саме ця гробниця збереглася дивовижно добре. Стіни майже неушкоджені, а сам скелет залишився в такому стані, що це справжня вдача для науки, — зазначає Андреас Шахнер.

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Загадка ножа: дар чи особиста річ

Біля плеча небіжчика лежав ніж. Поки що вчені не дають остаточної відповіді щодо його призначення. У сусідніх могилах, знайдених раніше, зазвичай траплялися монети або косметичні приналежності, але зброя (або інструмент) — це вже інша історія.

Дослідники намагаються зрозуміти: чи був ніж ритуальним даром для потойбічного життя, чи особистою річчю, з якою власник не хотів розлучатися навіть після смерті.

Ці розкопки мають величезне значення, адже вони стосуються кінця IV – III століття до н. е. Поки що цей період в історії Хаттуси вивчений найменше:

Торік на цій ділянці знайшли п’ять поховань (три з яких належали жінкам);

Цього сезону до списку додали ще три об’єкти;

Загалом у цій зоні вже ідентифіковано 17 гробниць галатської доби.

Сама Хаттуса — це величезний археологічний листковий пиріг. Тут знаходять артефакти від енеоліту до візантійських часів. Місто досі вражає своїми 7-кілометровими мурами та статусом об’єкта ЮНЕСКО.

Археологи планують не просто законсервувати знахідки, а відреставрувати гробниці. У планах — відкрити цю ділянку для туристів, щоб кожен міг на власні очі побачити, як ховали мешканців анатолійського серця понад дві тисячі років тому.

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