Стиль життя

Таємниця стародавньої Хаттуси: археологи знайшли скелет із загадковим ножем

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Серпня 2026, 16:00 3 хв.
Археологи Немецкого института раскопали в старинном городе Хаттуса 17 гробниц
Фото Pexels

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