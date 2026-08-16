Як розпізнати ненадійну людину: 6 тривожних сигналів у спілкуванні

Кажуть, що ми — це середнє арифметичне п’яти людей, з якими проводимо найбільше часу. Саме тому вибір внутрішнього кола — це не просто питання комфорту, а стратегічне рішення для кар’єри, здоров’я та особистого щастя. Ніхто не хоче бути відданим або ошуканим, але як розпізнати токсичний елемент ще на етапі знайомства?

Психологи та експерти з ментального здоров’я виділяють шість характерних патернів поведінки, які видають ненадійну людину під час простої розмови. Про це пише YourTango.

Образи, замасковані під жарти

Ми всі стикалися з такими людьми: вони кажуть щось відверто неприємне, а коли бачать вашу реакцію, миттєво додають: Та ладно, я ж просто жартую! У тебе що, немає почуття гумору?

Це класичний приклад пасивно-агресивної поведінки, яку в психології часто називають неггінгом (negging). Такий метод обожнюють нарциси. Мета подібних коментарів — посіяти у вас зерно сумніву та тривоги.

Якщо жарти людини регулярно б’ють по ваших вразливих місцях, це не гумор, а спроба встановити контроль. Висновок: тримайте кордони та не підпускайте таких жартівників надто близько.

Хронічне перекладання провини

Вміння визнавати помилки — це маркер зрілості та сильного характеру. Ненадійна ж людина завжди знайде винного: уряд, погоду, карму або вас.

Дослідження, опубліковане у Cornell Law Review, пояснює: люди, які відмовляються від відповідальності, часто мають крихку самооцінку. Звинувачення інших для них — це захисний механізм, який допомагає уникнути почуття сорому. Якщо в розмові співрозмовник завжди виставляє себе жертвою обставин, будьте обережний: рано чи пізно винним станеш ти.

Подвійні стандарти підтримки

Це найбільш підступний тип людей. Вони кажуть: Я хочу для тебе лише найкращого, але водночас критикують кожне твоє рішення.

Друг, який називає твої цілі безглуздими, дбає про твій час;

Родич, який висміює твою нову роботу, переживає за твою стабільність.

Щира турбота та постійна критика рідко йдуть пліч-о-пліч. Якщо людина систематично підриває вашу віру в себе під соусом добрих намірів, вона працює проти вас.

Слова розходяться з ділом

Ми всі схильні до когнітивного дисонансу — стану, коли наші дії не зовсім відповідають переконанням. Проте у ненадійних людей цей розрив є постійним стилем життя.

Згідно з дослідженнями в Frontiers in Psychology, коли слова не збігаються з діями, це створює величезний емоційний дискомфорт для оточуючих. Якщо хтось обіцяє золоті гори, але не може виконати елементарне прохання — це сигнал зупинитися і не поглиблювати стосунки.

Посів сумнівів під маскою занепокоєння

Ці люди діють тонко. Вони не кажуть прямо у тебе не вийде. Замість цього вони починають детально розписувати всі потенційні пастки та невдачі, бо вони просто хвилюються.

Люди, яким справді можна довіряти, вміють підтримати та вказати на ризики, не знецінюючи при цьому твою мрію. Якщо ж після розмови зі знайомим у тебе замість натхнення з’являється бажання все кинути — ти стала жертвою прихованого маніпулятора.

Саботаж з подальшими виправданнями

Найгірший сценарій: людина підриває твої плани, а потім видає довгий список об’єктивних причин, чому так сталося. Дослідження 2021 року показують, що така поведінка часто зумовлена глибокою невпевненістю або страхом близькості.

Головна порада тут — довіряй своїй інтуїції. Якщо виправдання не клеяться, а ти знову і знову опиняєтесь у програшній ситуації через цю людину — це не збіг. Це саботаж.

Не бійтеся бути підозрілими або припиняти спілкування, яке виснажує. Твій успіх і душевний спокій безпосередньо залежать від того, наскільки чесні люди стоять поруч із вами.

Є непомітні речі та звички, які день за днем вбивають стосунки. Що це та як їх виявити — ми розповідали раніше.

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