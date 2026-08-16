Для тебе Сімейні стосунки

Як розпізнати ненадійну людину: 6 тривожних сигналів у спілкуванні

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Серпня 2026, 12:00 4 хв.
6 ознак токсичної людини: як розпізнати маніпулятора під час розмови
Фото Pexels

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