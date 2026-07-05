Для тебе Сімейні стосунки

Чому ми закохуємося: психолог назвала 10 факторів, які керують нашим серцем

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Липня 2026, 09:00 4 хв.
10 наукових факторів справжньої закоханості
Фото Pexels

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