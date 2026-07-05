Для тебя Семейные отношения

Почему мы влюбляемся: психолог назвала 10 факторов, управляющих нашим сердцем

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 июля 2026, 09:00 4 мин.
10 научных факторов настоящей влюбленности
Фото Pexels

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