Почему мы влюбляемся: психолог назвала 10 факторов, управляющих нашим сердцем

Нам нравится думать, что любовь — это вспышка, судьба или счастливый случай. Мы встречаем взгляд незнакомца в кофейне, и бах — мир переворачивается. Но если отбросить в сторону романтический флер, выяснится, что наш мозг работает по вполне логичным, хоть и подсознательным алгоритмам.

Психологи, в частности исследовательница Элизабет Филлипс из Университета Центральной Флориды, вывели формулу близости. Оказывается, чтобы искра превратилась в пламя, обычно должны сработать несколько конкретных факторов. Читай дальше причины, почему мы выбираем именно этого человека, с точки зрения науки.

Зеркальное отражение: мы ищем похожих на себя

Старая поговорка о том, что противоположности притягиваются, в жизни работает редко. На самом деле мы гораздо чаще влюбляемся в тех, кто разделяет наши ценности, имеет похожий уровень образования, чувство юмора или даже социальное происхождение.

Сходство дает ощущение безопасности: нам легче понять человека, который смотрит на мир теми же глазами, что и мы.

Трудно построить что-то серьезное, если ты играешь в одни ворота. Психология утверждает: осознание того, что мы кому-то нравимся, автоматически делает этого человека более привлекательным в наших глазах. Чувство собственной желанности — это мощный афродизиак. Когда мы видим, что нас ценят и замечают, защитные барьеры падают.

Тот самый типаж и визуальный код

У каждого из нас есть свой внутренний список критериев. Для кого-то это острый ум, для кого-то — широкие плечи или особенная улыбка. Если партнер соответствует вашему внутреннему идеалу привлекательности (физической или личностной), сердце начинает биться быстрее. Без этого первичного импульса любовь просто не сможет закрепиться.

Мы подсознательно оцениваем, вписывается ли человек в наш мир. Психологи называют это социальной приемлемостью. Возраст, культура, жизненные цели — если партнер кажется нам своим или таким, с кем отношения возможны в реальной жизни, мы даем себе зеленый свет. Если же человек слишком выбивается из вашего представления о будущем, чувствам будет трудно прорасти.

Эффект адреналина: вместе через испытания

Хотите быстрее сблизиться? Добавь драйва. Совместный прыжок с парашютом, просмотр ужасов или даже сложная стрессовая ситуация на работе сближают людей молниеносно. Когда организм вырабатывает адреналин в присутствии другого человека, мозг может ошибочно (или нет) интерпретировать это возбуждение как влюбленность.

Иногда мы влюбляемся, потому что партнер удовлетворяет нашу скрытую потребность. Это может быть стремление к поддержке, защите или просто подтверждение собственной значимости. Мы ищем того, кто станет тем самым недостающим пазлом в нашей личной картине мира.

Бывает, что человек не подходит ни под один параметр, но вас тянет к нему магнитом. Это то самое что-то, что невозможно объяснить словами: тембр голоса, манера смеяться или какая-то особенная энергетика. В науке это называют неявными чертами, которые делают личность уникальной именно для вас.

Психологическая готовность

Время — это едва ли не самый главный фактор. Можно встретить идеального человека, но если ты сейчас не готов впускать кого-то в свою жизнь, ничего не выйдет. Любовь случается тогда, когда оба партнера находятся на том этапе, когда они открыты к близости и новым обязательствам.

Групповые тусовки — это весело, но настоящие чувства рождаются наедине. Время, проведенное с глазу на глаз, позволяет снять маски и узнать друг друга настоящими. Без эксклюзивности ты рискуешь навсегда остаться в зоне дружбы. Именно интимность разговоров тет-а-тет превращает простого знакомого в любимого человека.

Интрига и легкая загадочность

Мы — охотники по своей природе. Когда в человеке остается какая-то тайна, это разжигает интерес. Нам нравится разгадывать партнера, словно сложную книгу. Легкая недоступность или непредсказуемость часто становятся теми крючками, которые удерживают нас в состоянии влюбленности дольше всего.

Итак, любовь — это сложный коктейль из гормонов, общих интересов и своевременного момента. Зная эти правила игры, можно лучше понять собственное сердце. Что с этим делать дальше — решать только тебе.

Говорят, что нужно говорить о своих чувствах любимому человеку каждый день. Поэтому читай: красивые слова любимому: все оттенки нежности и любви.

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