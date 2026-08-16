Как распознать ненадежного человека: 6 тревожных сигналов в общении

Говорят, что мы — это среднее арифметическое пяти людей, с которыми проводим больше всего времени. Именно поэтому выбор внутреннего круга — это не просто вопрос комфорта, а стратегическое решение для карьеры, здоровья и личного счастья. Никто не хочет быть преданным или обманутым, но как распознать токсичный элемент еще на этапе знакомства?

Психологи и эксперты по ментальному здоровью выделяют шесть характерных паттернов поведения, которые выдают ненадежного человека во время обычного разговора. Об этом пишет YourTango.

Оскорбления, замаскированные под шутки

Мы все сталкивались с такими людьми: они говорят что-то откровенно неприятное, а когда видят вашу реакцию, мгновенно добавляют: Да ладно, я же просто шучу! У тебя что, нет чувства юмора?

Это классический пример пассивно-агрессивного поведения, которое в психологии часто называют неггингом (negging). Такой метод обожают нарциссы. Цель подобных комментариев — посеять в вас зерно сомнения и тревоги.

Если шутки человека регулярно бьют по вашим уязвимым местам, это не юмор, а попытка установить контроль.

Вывод: держите границы и не подпускайте таких шутников слишком близко.

Хроническое перекладывание вины

Умение признавать ошибки — это маркер зрелости и сильного характера. Ненадежный же человек всегда найдет виноватого: правительство, погоду, карму или вас.

Исследование, опубликованное в Cornell Law Review, объясняет: люди, которые отказываются от ответственности, часто имеют хрупкую самооценку. Обвинение других для них — это защитный механизм, который помогает избежать чувства стыда. Если в разговоре собеседник всегда выставляет себя жертвой обстоятельств, будьте осторожны: рано или поздно виноватым станете вы.

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Двойные стандарты поддержки

Это самый коварный тип людей. Они говорят: Я хочу для тебя только лучшего, но одновременно критикуют каждое твое решение.

Друг, который называет ваши цели бессмысленными, заботится о вашем времени;

Родственник, который высмеивает вашу новую работу, переживает за вашу стабильность.

Искренняя забота и постоянная критика редко идут рука об руку. Если человек систематически подрывает вашу веру в себя под соусом добрых намерений, он работает против вас.

Слова расходятся с делом

Мы все склонны к когнитивному диссонансу — состоянию, когда наши действия не совсем соответствуют убеждениям. Однако у ненадежных людей этот разрыв является постоянным стилем жизни.

Согласно исследованиям в Frontiers in Psychology, когда слова не совпадают с действиями, это создает огромный эмоциональный дискомфорт для окружающих. Если кто-то обещает золотые горы, но не может выполнить элементарную просьбу — это сигнал остановиться и не углублять отношения.

Посев сомнений под маской беспокойства

Эти люди действуют тонко. Они не говорят прямо: У тебя не получится. Вместо этого они начинают подробно расписывать все потенциальные ловушки и неудачи, потому что они просто волнуются.

Люди, которым действительно можно доверять, умеют поддержать и указать на риски, не обесценивая при этом вашу мечту. Если же после разговора со знакомым вместо вдохновения у вас появляется желание все бросить — вы стали жертвой скрытого манипулятора.

Саботаж с последующими оправданиями

Худший сценарий: человек подрывает ваши планы, а затем выдает длинный список объективных причин, почему так произошло. Исследования 2021 года показывают, что такое поведение часто обусловлено глубокой неуверенностью или страхом близости.

Главный совет здесь — доверяйте своей интуиции. Если оправдания не складываются, а вы снова и снова оказываетесь в проигрышной ситуации из-за этого человека — это не совпадение. Это саботаж.

Не бойтесь быть подозрительными или прекращать общение, которое вас истощает. Ваш успех и душевное спокойствие напрямую зависят от того, насколько честные люди находятся рядом с вами.

Есть незаметные вещи и привычки, которые день за днем убивают отношения. Что это и как их выявить — мы рассказывали ранее.

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