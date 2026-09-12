Как справиться с детскими истериками: психолог дала полезные советы родителям

Лицензированная психолог Джули Фрага, имеющая многолетний опыт работы с родителями, называет плохое поведение детей нормальной частью детства. По ее словам, это своеобразный набор подсказок к негативным чувствам и переживаниям детей, стоящих за их истериками.

Статья, в которой Джули Фрага советует родителям, как обращаться с детьми во время их истерик, была опубликована на сайте CNBC.

Что должны делать родители, когда дети плохо ведут себя

Психолог советует родителям следить за скрытыми эмоциями своих дочерей и сыновей и реагировать взвешенно. В будущем это позволит детям стать эмоционально умными, и соответственно лучше преодолевать неудачи и пробовать новое. Так что в следующий раз, когда твой ребенок начнет плохо себя вести, попробуй сделать следующие пять вещей.

Тебе нужно успокоиться

Терять самообладание, когда твой ребенок кричит или устраивает истерику, нормально. Однако твой ребенок берёт с тебя пример. Поэтому Фрага советует учиться сохранять уравновешенное состояние даже посреди хаоса. В напряженный момент следует остановиться и сделать пять глубоких вдохов животом – глубокое дыхание будет способствовать расслаблению тела.

Специалист отмечает, что эмоции заразительны. Когда родители, несмотря ни на что, сохраняют спокойствие, их дети также учатся регулировать собственные негативные чувства.

Веди себя как детектив, а не генеральный директор

Вместо того, чтобы вести себя как генеральный директор и командовать ребенку прекратить истерику, отнесись к ситуации как детектив.

Что прямо сейчас происходит с моим ребенком, что приводит к такому поведению?

Дай ребенку понять, что правда из его уст будет одобрена, и пригласи на откровенный разговор, чтобы узнать подлинные потребности бунтовщика. Фрага приводит пример, что маленький ребенок может лгать, потому что боится попасть в беду, а подросток может отвергать устоявшиеся правила, потому что стремится к большей независимости.

Определить основную причину плохого поведения — уже половина дела, отмечает психолог.

Помоги ребенку назвать его эмоции

Ребенок может защищаться от чего-либо за счет плохого поведения. Нечестность, избегание, критика и устремление гнева в неправильное русло могут быть способами защиты от неприятных эмоций.

Защитные механизмы могут на время притупить стыд, вину или уныние, но долговременно они не помогут справляться с жизненными вызовами. Эмоции необходимо назвать, чтобы снизить остроту негативных чувств. Начать можно с простых вопросов: “Тебе грустно?”, “Ты сердишься?” или “Ты волнуешься?”.

Выясни, играет ли твое поведение определенную роль

Психолог отмечает, что дети имитируют поведение других, в том числе своих родителей. Если твой ребенок постоянно плохо себя ведет, стоит задуматься о собственных ежедневных поступках.

Для этого следует разобраться, как тебе справляться с собственными эмоциями. Также важно понять, что делать, когда ты испытываешь гнев, уныние, тревогу или страх. Какие ты можешь использовать защитные механизмы? А также обдумай, может ли поведение ребенка зеркалить твое собственное.

Начать можно со сканирования ощущений в собственном теле — чувствуешь ли ты тяжесть в груди, напряжена ли у тебя челюсть или повышенна температура. Далее следует выяснять, что может быть причиной этих ощущений.

Выясни роль нерешенного стресса

Длительный стресс влияет на ум и тело человека. Также он может нарушать нервную систему ребенка, усложняя контроль эмоций. Джули Фрага отмечает, что дети часто регрессируют, когда рождается еще один ребенок в семье или переживают сложный переходный период. Также дети отчаиваются, когда переутомляются.

Если ребенок плохо себя ведет, следует разобраться со стрессовыми факторами. Своевременный перекус, сон или внимание к одинокому ребенку могут положительно повлиять на поведение.

Ранее психолог дала советы молодым родителям, как воспитать ребенка успешным.

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