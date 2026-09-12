Для тебе Батьківство

Як впоратися з дитячими істериками: психологиня дала корисні поради батькам

Марина Слизовська, редакторка сайту 12 Вересня 2026, 19:00 4 хв.
що робити коли дитина капризує
Фото Unsplash

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