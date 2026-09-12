Як впоратися з дитячими істериками: психологиня дала корисні поради батькам

Ліцензована психологиня Джулі Фрага, яка має багаторічний досвід роботи з батьками, називає погану поведінку дітей нормальною частиною дитинства. За її словами, це своєрідний набір підказок до негативних почуттів і переживань дітей, що стоять за їхніми істериками.

Стаття, у якій Джулі Фрага радить батькам, як поводитися з дітьми під час їхніх істерик, була опублікована на сайті CNBC.

Що мають робити батьки, коли діти погано поводяться

Психологиня радить батькам слідкувати за прихованими емоціями своїх доньок та синів й реагувати виважено. У майбутному це дозволить дітям стати емоційно розумнішими, й відповідно краще долати невдачі та пробувати нове. Тож наступного разу, коли твоя дитина почне погано поводитися, спробуй зробити наступні п’ять речей.

Тобі треба заспокоїтись

Втрачати самовладання, коли твоя дитина кричить або влаштовує істерику, нормально. Однак твоя дитина бере з тебе приклад. Тому Фрага радить вчитися зберігати врівноважений стан навіть посеред хаосу. У напружений момент варто спинитися і зробити п’ять глибоких вдихів животом — глибоке дихання сприятиме розслабленню тіла.

Фахівчиня наголошує, що емоції є заразливими. Коли батьки попри все зберігають спокій, їхні діти також вчаться регулювати власні негативні почуття.

Поводься як детектив, а не генеральний директор

Замість того, щоб поводитися як генеральний директор і наказувати дитині припинити істерику, постався до ситуації як детектив.

Що прямо зараз відбувається з моєю дитиною, що призводить до такої поведінки?

Дай дитині зрозуміти, що правда з її уст буде схвалена, і запроси на відверту розмову, щоб дізнатися про справжні потреби бунтівника. Фрага наводить приклад, що маленька дитина може брехати, бо боїться потрапити в халепу, а підліток може відкидати усталені правила, бо прагне більшої незалежності.

Визначити основну причину поганої поведінки — це вже половина справи, зазначає психологиня.

Допоможи дитині назвати її емоції

Дитина може захищатися від чогось з допомогою поганої поведінки. Нечесність, уникання, критика та спрямування гніву в неправильне русло можуть бути способами захисту від неприємних емоцій.

Захисні механізми можуть на деякий час притупити сором, провину або смуток, але довгостроково вони не допоможуть справлятися із життєвими викликами. Емоції необхідно назвати, щоб зменшити гостроту негативних почуттів. Почати можна з простих питань: “Тобі сумно?”, “Ти сердишся?” або “Ти хвилюєшся?”.

З’ясуй, чи відіграє твоя поведінка певну роль

Психологиня зазначає, що діти імітують поведінку інших, зокрема своїх батьків. Якщо твоя дитина постійно погано поводиться, варто задуматися про власні щоденні вчинки

Для цього варто розібратися, як тобі справлятися з власними емоціями. Також важливо зрозуміти, що робити, коли ти відчуваєш гнів, смуток, тривогу або страх. Які ти можеш використовувати захисні механізми? А також обміркуй, чи може поведінка дитини дзеркалити твою власну.

Почати можна зі сканування відчуттів у власному тілі — чи відчуваєш ти важкість в грудях, чи напружена в тебе щелепа чи є підвищена температура. Далі треба з’ясовувати, що може бути причиною цих відчуттів.

Обміркуй роль невирішеного стресу

Тривалий стрес впливає на розум і тіло людини. Також він може порушувати нервову систему дитини, ускладнюючи контроль емоцій. Джулі Фрага зазначає, що діти часто регресують, коли народжується ще одна дитина в сім’ї або коли переживають складний перехідний період. Також діти впадають у відчай, коли перевтомлюються.

Якщо дитина погано поводиться, варто розібратися зі стресовими факторами. Своєчасний перекус, сон або увага до самотньої дитини можуть позитивно вплинути на поведінку.

Раніше психологиня дала поради молодим батькам, як виховати дитину успішною.

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