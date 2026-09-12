Гігантські снігові пончики в Антарктиці: українські полярники показали рідкісне явище

В Антарктиці полярники помітили незвичайне природне явище — великі снігові пончики. Їх вдалося зафіксувати неподалік української антарктичної станції Академік Вернадський.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

На фотографіях видно кількашарові згортки снігу, які нагадують рулони або пончики. Усередині таких утворень часто є порожнина. Розміри снігових згортків можуть бути різними — від кількох сантиметрів до понад метра в діаметрі.

Як утворюються снігові пончики

Для появи такого явища мають одночасно скластися кілька погодних факторів. Потрібні два шари снігу: нижній має бути підмерзлим або вкритим льодовою кіркою, а верхній — свіжим, пухким і вологим.

Важливою є й температура. Повітря має прогрітися приблизно до точки танення льоду — трохи вище 0 °С. Крім того, необхідний вітер достатньої сили, щоб переміщувати сніг, але не руйнувати його.

За таких умов вітер поступово скручує верхній шар снігу, формуючи своєрідний рулон. Усередині він залишається пухким, тому частина снігу згодом може видуватися. Через це в центрі утворюється характерний отвір.

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Де українські полярники побачили незвичайні утворення

Зазвичай снігові пончики виникають на схилах. Там сніг легше рухається вниз під дією сили тяжіння. Саме такі згортки українські дослідники сфотографували на горі Демарія в Антарктиді. Вона розташована на континенті навпроти острова Галіндез, де знаходиться станція Академік Вернадський.

Водночас подібні снігові утворення можуть з’являтися і на рівній поверхні. У такому випадку основну роль у їхньому формуванні відіграє вітер.

У Національному антарктичному науковому центрі зазначають, що через необхідність збігу одразу кількох погодних умов снігові пончики є досить рідкісним явищем. Побачити їх можна не лише в Антарктиці, проте навіть для цього регіону такі знахідки не є звичними.

Головне фото: Національний антарктичний науковий центр.

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