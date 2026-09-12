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Гігантські снігові пончики в Антарктиці: українські полярники показали рідкісне явище

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Вересня 2026, 16:00 2 хв.
Схожі на рулони та пончики: в Антарктиці помітили незвичайні снігові утворення

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