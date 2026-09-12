День міста Дніпро-2026: яким буде тихе свято річкового мегаполіса

День Дніпра — це особлива дата, коли можна вийти на вулиці й відчути місто живим, креативним і — своїм.
До війни його відзначали широко — салютами над рікою, парадами оркестрів, карнавалом, вітрильними регатами та авіашоу.
Але от вже три роки поспіль Дніпро не афішує масштабних подій — безпека дніпрян і гостей міста стоїть на першому місці.
Чи святкуватиме Дніпро цьогоріч — актуальна інформація у матеріалі.
Коли День міста Дніпро-2026 і план заходів до свята
У 2026 році День міста Дніпро відзначатимуть традиційно у другі вихідні вересня, це — 12-13 число. Місто святкуватиме своє 250-річчя.
Вже з’являються перші анонси цікавих, присвячених дню міста Дніпро, подій.
У програмі — 24 заходи: фестивалі, екскурсії, спортивні змагання, благодійні та громадські акції, майстер-класи, концерти й дитячі активності. Більшість подій відбудеться 12 вересня.
12 вересня
- 08:00 — ранкова пробіжка та тренування з фартлеку. Місце збору уточнюється в організаторів.
- 08:50 — акція Вшануй, перехрестя просп. Дмитра Яворницького та вул. Михайла Грушевського, за ТЦ Пасаж.
- 10:00 — Гроші на ЗСУ. Дніпро, біля міськради, просп. Дмитра Яворницького, 75.
- 10:00 — сортування вторсировини в Underground, вул. Костя Гордієнка, 23.
- 10:00 — екскурсія на Стару Самарь з істориком Олегом Репаном. Місце збору уточнювати.
- 10:00 — День відкритих дверей у НЦАОМ ім. О. М. Макарова: екскурсія, телескоп, майстер-класи, вікторина та квест.
- 11:00 — KOLIR FEST: музика, танці та кольорова битва. Локацію повідомлять зареєстрованим учасникам.
- 11:00–13:00 — День відкритих дверей Музею історії митної справи. Вхід безкоштовний.
- 11:00 — відкрита майстерня художниці Інги Леві у галереї Артсвіт. О 15:00 — артист-ток, о 18:00 — неформальне спілкування. Вхід вільний, потрібна реєстрація.
- 12:00 та 14:00 — Дніпро — 500: Історія на рейках, історична екскурсія трамваєм №1. Потрібна реєстрація.
- 12:00 — квест на набережній до Дня міста. Точку збору уточнювати.
- 12:00 — екочелендж на Піщаному кар’єрі. Збір — на в’їзді до кар’єру.
- 12:00 — музейна студія Жива глина у Дніпровському національному історичному музеї ім. Дмитра Яворницького.
- 13:00 — зустріч із письменницею Галиною Ліпатовою у Marun Hub. Вхід безкоштовний, потрібна реєстрація.
- 14:00 — квест Історія твого міста у парку Лазаря Глоби. Безкоштовно, за реєстрацією.
- 15:30 — розважальна програма у Новокодацькому парку. Вхід безкоштовний.
- 17:00 та 18:00 — Веслом по імперії, театралізована трамвайна мандрівка. Старт і фініш — зупинка Туфелька біля ТЦ Пасаж.
- Час не вказано — лицарський турнір Ritter Club Dnipro у Дніпровському національному історичному музеї, просп. Дмитра Яворницького, 16. Номінації: Щит-Меч, жіночі бої, бугурт 3×3 та загальний Щит-Меч.
- 12 вересня — одноденний похід Сухачівка — Козирева балка, гончарний майстер-клас, автобусна екскурсія приватними музеями та екскурсія на виробництво пива. Вартість і наявність місць уточнювати в організаторів.
13 вересня
- 10:00 — тренінг із домедичної допомоги та зупинки кровотеч. Адресу повідомляють окремо.
- 13:00 — Водна битва у Прибережному сквері. Музика, інтерактиви та водна битва.
- 14:00 та 16:00 — Історичний Експрес, театралізована екскурсія трамваєм №1. Старт і фініш — зупинка Туфелька біля ТЦ Пасаж.
- 13 вересня — Кубок України з воркауту Workout Games. Час і місце уточнювати в організаторів.
- 18:00 — Rammstein Show гурту VERBRANNTE ERDE у Махно ПАБ.
- 18:30 — показ документального фільму Переїхати та жити у Marun Hub та обговорення з режисеркою Катериною Леоновою. Вхід вільний, потрібна реєстрація.
Інші заходи програми
Також на 12–13 вересня заявлені:
- ART Dnipro FEST Дніпро — місто, що творить;
- Молодіжка Дніпра;
- Голос молодого Дніпра;
- ДНІПРО. День міста. РАЗОМ;
- Еко-Покоління;
- DNIPRO. SPORT. CITY Територія сили та перемог;
- виступи оркестрів;
- ярмарок локальних виробників;
- PROFI FEST Dnipro Місто майстрів;
- DNIPRO TIME MACHINE Дніпро. Історія оживає;
- історичний перформанс Привиди міста;
- марафон екскурсій Пізнай Дніпро.
13 вересня окремо заплановані: ГавГавФест, Воля на хвилях, Workout Games, Пізнай Дніпро та виступи оркестрів.
Повну афішу Дніпра та офіційну програму святкування можна переглянути на Dnipro.media.
Як святкували День міста Дніпро минулі роки
Раніше у День народження міста воно ніби одягало святковий костюм: на набережній встановлювали сцени, баржі ставали місцем для пуску салютів, і центральними вулицями керувало свято.
Ми зібрали для тебе добірку найцікавіших подій.
У 2012 році у Дніпрі влаштували 11-хвилинний салют із барж над Дніпром. Наступного року провели парад оркестрів, стрітбольний кубок мера та фітнес-марафон.
2014 року пройшов авто-мото-вело-пробіг і марш у вишиванках. А у 2015 місто збирало рекорди: готували найбільшу пампушку, вишили найдовший рушник, створили кавове панно та піщане полотно.
У 2018 році карнавал I love Dnipro зібрав 10 000 учасників, а у 2021 на День міста у Дніпрі стартувала вітрильна регата, пройшло авіашоу, шоу світла і вогню над рікою.
Починаючи з 2022 року святкування увійшло у режим посиленої безпеки. У перший рік війни концерти проходили у метро, а на вулицях розписували фарбами протитанкові їжаки.
А з 2023 День міста відзначають тихо, але душевно: камерні культурні заходи та цікавинки у містах відпочинку: у парках та на набережній Дніпра.
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