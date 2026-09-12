День міста Дніпро-2026: яким буде тихе свято річкового мегаполіса

День Дніпра — це особлива дата, коли можна вийти на вулиці й відчути місто живим, креативним і — своїм.

До війни його відзначали широко — салютами над рікою, парадами оркестрів, карнавалом, вітрильними регатами та авіашоу.

Але от вже три роки поспіль Дніпро не афішує масштабних подій — безпека дніпрян і гостей міста стоїть на першому місці.

Чи святкуватиме Дніпро цьогоріч — актуальна інформація у матеріалі.

Коли День міста Дніпро-2026 і план заходів до свята

У 2026 році День міста Дніпро відзначатимуть традиційно у другі вихідні вересня, це — 12-13 число. Місто святкуватиме своє 250-річчя.

Вже з’являються перші анонси цікавих, присвячених дню міста Дніпро, подій.

У програмі — 24 заходи: фестивалі, екскурсії, спортивні змагання, благодійні та громадські акції, майстер-класи, концерти й дитячі активності. Більшість подій відбудеться 12 вересня.

12 вересня

08:00 — ранкова пробіжка та тренування з фартлеку. Місце збору уточнюється в організаторів.

— ранкова пробіжка та тренування з фартлеку. Місце збору уточнюється в організаторів. 08:50 — акція Вшануй, перехрестя просп. Дмитра Яворницького та вул. Михайла Грушевського, за ТЦ Пасаж.

— акція Вшануй, перехрестя просп. Дмитра Яворницького та вул. Михайла Грушевського, за ТЦ Пасаж. 10:00 — Гроші на ЗСУ. Дніпро, біля міськради, просп. Дмитра Яворницького, 75.

— Гроші на ЗСУ. Дніпро, біля міськради, просп. Дмитра Яворницького, 75. 10:00 — сортування вторсировини в Underground, вул. Костя Гордієнка, 23.

— сортування вторсировини в Underground, вул. Костя Гордієнка, 23. 10:00 — екскурсія на Стару Самарь з істориком Олегом Репаном. Місце збору уточнювати.

— екскурсія на Стару Самарь з істориком Олегом Репаном. Місце збору уточнювати. 10:00 — День відкритих дверей у НЦАОМ ім. О. М. Макарова: екскурсія, телескоп, майстер-класи, вікторина та квест.

— День відкритих дверей у НЦАОМ ім. О. М. Макарова: екскурсія, телескоп, майстер-класи, вікторина та квест. 11:00 — KOLIR FEST: музика, танці та кольорова битва. Локацію повідомлять зареєстрованим учасникам.

— KOLIR FEST: музика, танці та кольорова битва. Локацію повідомлять зареєстрованим учасникам. 11:00–13:00 — День відкритих дверей Музею історії митної справи. Вхід безкоштовний.

— День відкритих дверей Музею історії митної справи. Вхід безкоштовний. 11:00 — відкрита майстерня художниці Інги Леві у галереї Артсвіт. О 15:00 — артист-ток, о 18:00 — неформальне спілкування. Вхід вільний, потрібна реєстрація.

— відкрита майстерня художниці Інги Леві у галереї Артсвіт. О 15:00 — артист-ток, о 18:00 — неформальне спілкування. Вхід вільний, потрібна реєстрація. 12:00 та 14:00 — Дніпро — 500: Історія на рейках, історична екскурсія трамваєм №1. Потрібна реєстрація.

— Дніпро — 500: Історія на рейках, історична екскурсія трамваєм №1. Потрібна реєстрація. 12:00 — квест на набережній до Дня міста. Точку збору уточнювати.

— квест на набережній до Дня міста. Точку збору уточнювати. 12:00 — екочелендж на Піщаному кар’єрі. Збір — на в’їзді до кар’єру.

— екочелендж на Піщаному кар’єрі. Збір — на в’їзді до кар’єру. 12:00 — музейна студія Жива глина у Дніпровському національному історичному музеї ім. Дмитра Яворницького.

— музейна студія Жива глина у Дніпровському національному історичному музеї ім. Дмитра Яворницького. 13:00 — зустріч із письменницею Галиною Ліпатовою у Marun Hub. Вхід безкоштовний, потрібна реєстрація.

— зустріч із письменницею Галиною Ліпатовою у Marun Hub. Вхід безкоштовний, потрібна реєстрація. 14:00 — квест Історія твого міста у парку Лазаря Глоби. Безкоштовно, за реєстрацією.

— квест Історія твого міста у парку Лазаря Глоби. Безкоштовно, за реєстрацією. 15:30 — розважальна програма у Новокодацькому парку. Вхід безкоштовний.

— розважальна програма у Новокодацькому парку. Вхід безкоштовний. 17:00 та 18:00 — Веслом по імперії, театралізована трамвайна мандрівка. Старт і фініш — зупинка Туфелька біля ТЦ Пасаж.

— Веслом по імперії, театралізована трамвайна мандрівка. Старт і фініш — зупинка Туфелька біля ТЦ Пасаж. Час не вказано — лицарський турнір Ritter Club Dnipro у Дніпровському національному історичному музеї, просп. Дмитра Яворницького, 16. Номінації: Щит-Меч, жіночі бої, бугурт 3×3 та загальний Щит-Меч.

— лицарський турнір Ritter Club Dnipro у Дніпровському національному історичному музеї, просп. Дмитра Яворницького, 16. Номінації: Щит-Меч, жіночі бої, бугурт 3×3 та загальний Щит-Меч. 12 вересня — одноденний похід Сухачівка — Козирева балка, гончарний майстер-клас, автобусна екскурсія приватними музеями та екскурсія на виробництво пива. Вартість і наявність місць уточнювати в організаторів.

13 вересня

10:00 — тренінг із домедичної допомоги та зупинки кровотеч. Адресу повідомляють окремо.

— тренінг із домедичної допомоги та зупинки кровотеч. Адресу повідомляють окремо. 13:00 — Водна битва у Прибережному сквері. Музика, інтерактиви та водна битва.

— Водна битва у Прибережному сквері. Музика, інтерактиви та водна битва. 14:00 та 16:00 — Історичний Експрес, театралізована екскурсія трамваєм №1. Старт і фініш — зупинка Туфелька біля ТЦ Пасаж.

— Історичний Експрес, театралізована екскурсія трамваєм №1. Старт і фініш — зупинка Туфелька біля ТЦ Пасаж. 13 вересня — Кубок України з воркауту Workout Games. Час і місце уточнювати в організаторів.

— Кубок України з воркауту Workout Games. Час і місце уточнювати в організаторів. 18:00 — Rammstein Show гурту VERBRANNTE ERDE у Махно ПАБ.

— Rammstein Show гурту VERBRANNTE ERDE у Махно ПАБ. 18:30 — показ документального фільму Переїхати та жити у Marun Hub та обговорення з режисеркою Катериною Леоновою. Вхід вільний, потрібна реєстрація.

Інші заходи програми

Також на 12–13 вересня заявлені:

ART Dnipro FEST Дніпро — місто, що творить;

Молодіжка Дніпра;

Голос молодого Дніпра;

ДНІПРО. День міста. РАЗОМ;

Еко-Покоління;

DNIPRO. SPORT. CITY Територія сили та перемог;

виступи оркестрів;

ярмарок локальних виробників;

PROFI FEST Dnipro Місто майстрів;

DNIPRO TIME MACHINE Дніпро. Історія оживає;

історичний перформанс Привиди міста;

марафон екскурсій Пізнай Дніпро.

13 вересня окремо заплановані: ГавГавФест, Воля на хвилях, Workout Games, Пізнай Дніпро та виступи оркестрів.

Повну афішу Дніпра та офіційну програму святкування можна переглянути на Dnipro.media.

Як святкували День міста Дніпро минулі роки

Раніше у День народження міста воно ніби одягало святковий костюм: на набережній встановлювали сцени, баржі ставали місцем для пуску салютів, і центральними вулицями керувало свято.

Ми зібрали для тебе добірку найцікавіших подій.

У 2012 році у Дніпрі влаштували 11-хвилинний салют із барж над Дніпром. Наступного року провели парад оркестрів, стрітбольний кубок мера та фітнес-марафон.

2014 року пройшов авто-мото-вело-пробіг і марш у вишиванках. А у 2015 місто збирало рекорди: готували найбільшу пампушку, вишили найдовший рушник, створили кавове панно та піщане полотно.

У 2018 році карнавал I love Dnipro зібрав 10 000 учасників, а у 2021 на День міста у Дніпрі стартувала вітрильна регата, пройшло авіашоу, шоу світла і вогню над рікою.

Починаючи з 2022 року святкування увійшло у режим посиленої безпеки. У перший рік війни концерти проходили у метро, а на вулицях розписували фарбами протитанкові їжаки.

А з 2023 День міста відзначають тихо, але душевно: камерні культурні заходи та цікавинки у містах відпочинку: у парках та на набережній Дніпра.

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