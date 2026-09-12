Інфаркт може бути неочікуваним: кардіолог спростував 5 міфів про хвороби серця

Серцево-судинні катастрофи щороку очолюють глобальні антирейтинги причин смертності. Проте навколо нашого головного двигуна досі циркулює безліч небезпечних вигадок. Суспільство звикло думати, що інфаркти — це виключно доля літніх людей або ж чоловіків, які працюють на стресових посадах.

Провідний фахівець авторитетної клініки Cleveland Clinic, кардіолог Люк Лаффін, вирішив розставити крапки над і. Він проаналізував п’ять найпопулярніших стереотипів про кардіологічне здоров’я та пояснив, як усе працює насправді.

Сердечні недуги — це суто чоловіча історія

У масовій свідомості проблеми з серцем закріпилися як маркер чоловічого нездоров’я. Через це чимало жінок живуть в ілюзії повної безпеки. Проте статистика невблаганна: кардіологічні проблеми вбивають обох статей однаково часто.

— Вони не обирають людей за статтю. Натомість жінки мають унікальні фактори ризику, як-от менопауза, прийом оральних контрацептивів та деякі ускладнення вагітності, — попереджає доктор Лаффін.

Проблема полягає ще й у соціальних ролях. Жінкам катастрофічно не вистачає ресурсу на чекапи.

— Вони виховують дітей, доглядають за літніми батьками та працюють. То скільки часу залишається на себе? Власне здоров’я часто відходить на другий план, — констатує лікар.

Експерт радить не відкладати візит до сімейного лікаря, щоб оцінити індивідуальні ризики та, за необхідності, отримати направлення до профільного спеціаліста.

До пенсії можна не хвилюватися

Юність і молодість не є бронежилетом від кардіологічних патологій. Збої в роботі серця дедалі частіше фіксують у пацієнтів, які щойно розміняли третій чи четвертий десяток.

— Старший вік справді є фактором ризику серцево-судинних захворювань. І за однакових умов 70-річна людина більш імовірно перенесе інфаркт чи інсульт, ніж 40-річна. Водночас різноманітні захворювання серця та кровоносних судин виникають і у людей вже у 30-40 років, — пояснює фахівець.

Справжнім тригером тут виступає генетика. Спадкові проблеми з артеріальним тиском чи зашкалюючий холестерин можуть тихо руйнувати судини молодих людей, поки ті навіть не підозрюють про небезпеку. Парадокс у тому, що дідусі та бабусі відвідують поліклініки значно частіше, ніж їхні онуки.

— Дуже важливо, щоб люди будь-якого віку, зокрема молодші за 50 років, регулярно проходили профілактичні чекапи. Здавайте аналізи крові, перевіряйте рівень холестерину. Хвороби серця справді виникають у молодих людей, і ви можете випередити проблему, знаючи свої показники та рівень ризику, — наголошує кардіолог.

Погана спадковість — це вирок, якого не уникнути

Дізнавшись про інфаркти у батьків чи найближчих родичів, дехто просто опускає руки, вважаючи свою медичну карту наперед написаною. Але сучасна медицина категорично з цим не згодна.

— Ваші гени – це не ваша доля. Десятиліття досліджень свідчать, що зміни способу життя є потужною основою для зниження ризику хвороб серця, — стверджує Люк Лаффін.

Формула порятунку давно відома: відмова від тютюну та алкоголю, збалансована дієта і як мінімум 150 хвилин помірного спорту щотижня. Якщо ж генетичний фактор виявиться занадто агресивним, на допомогу прийде фармакологія.

— Ми маємо безпечні та ефективні препарати, які допомагають контролювати фактори ризику хвороб серця. Для людей із сильною сімейною схильністю вони часто необхідні додатково до змін способу життя, — додає експерт.

Ранній контроль тиску та холестерину не дасть атеросклеротичним бляшкам жодного шансу.

Якщо не болить, значить, я здоровий

Це одна з найфатальніших помилок. Серце — терплячий орган. Воно може роками страждати мовчки, не видаючи жодних тривожних сигналів, аж поки ситуація не стане критичною.

— На ранньому етапі у вас може не бути жодних симптомів. Ішемічна хвороба серця – найпоширеніша форма серцевих захворювань – зазвичай розвивається повільно й поступово, в міру накопичення атеросклеротичних бляшок в артеріях серця, — розкриває механізм хвороби доктор Лаффін.

Часто першим симптомом стає одразу серцевий напад або різкий біль у ногах (через ураження периферичних артерій). Завдання пацієнта — зіграти на випередження.

— Ключові фактори ризику хвороб серця, зокрема високий артеріальний тиск і підвищений рівень холестерину, зазвичай не мають жодних симптомів. Саме тому так важливо щороку проходити медичний огляд у сімейного лікаря та робити прості аналізи, щоб контролювати свій стан, — наполягає медик.

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Хворе серце — нормальний супутник старості

Багато хто сприймає кардіологічні діагнози після 60 років як неминучий податок на старість. Ризики дійсно зростають разом із цифрами в паспорті, але хвороба не є нормою.

— У цьому міфі є частка правди, адже з кожним роком наш ризик справді зростає. Водночас хвороби серця не є нормою. Це патологічний процес. І вам не потрібно сприймати його як свою неминучу долю, — запевняє Лаффін.

Замість того, щоб чекати на погіршення самопочуття, експерт радить брати ситуацію у свої руки.

— Я бачу людей, яким понад 80 і навіть 90 років, із дуже високою якістю життя та високим рівнем аеробної витривалості. Вони активно займалися фізичними вправами, що, на мою думку, відіграє найбільшу роль, і приймали призначені їм ліки, — ділиться досвідом лікар.

Щоб мінімізувати вплив віку, фахівці рекомендують регулярно обстежуватися, не ігнорувати призначення лікаря, знайти комфортний вид спорту (бажано в групі для соціалізації) та переглянути раціон разом із кваліфікованим дієтологом.

Головне правило від кардіолога звучить просто:

Це не має перетворюватися на нав’язливу ідею, але турбота про здоров’я серця повинна бути частиною вашого щоденного життя.

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