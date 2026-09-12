Стиль життя Здоров'я та краса

Інфаркт може бути неочікуваним: кардіолог спростував 5 міфів про хвороби серця

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Вересня 2026, 09:00 5 хв.
Серце може хворіти без симптомів: кардіолог розвіяв 5 небезпечних міфів
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь