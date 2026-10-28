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Рада підтримала держбюджет-2027 в першому читанні: деталі

Марина Слизовська, редакторка сайту 28 Жовтня 2026, 13:45 2 хв.
держбюджет 2027

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