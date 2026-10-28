Рада підтримала держбюджет-2027 в першому читанні: деталі

Верховна Рада голосами 239 депутатів підтримала проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік у першому читанні.

Трансляція пленарного засідання парламенту відбувалася на Телеканалі Рада на YouTube.

Держбюджет 2027 ухвалено в першому читанні: деталі

Народні депутати підтримали підвищення виплат військовослужбовцям, розширення держгарантій для оборонних підприємств, а також заборону фінансувати Національний кешбек із державного бюджету на наступний рік тощо.

Не були підтримані парламентом, зокрема, спрямування коштів від угод зі слідством на потреби української армії, обмеження зарплат чиновників на рівні 80 тис. грн тощо.

Загалом до проєкту закону подали 5236 правок, з яких були враховані лише 90.

Видатки закладено на 7 трлн 272 млрд грн, доходи — 5 трлн 648 млрд грн. Основними напрямками видатків є сектор безпеки й оборони — це 4 трлн 885 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту 1,67 трлн грн.

Потреба в міжнародній підтримці наступного року — $52,6 млрд (наразі підтверджено отримання понад 20 млрд).

Прожитковий мінімум на одну особу — 3 559 грн.

Мінімальна зарплата на місяць — 9 546 грн, на годину — 57,5 грн.

Середня номінальна заробітна плата в економіці — 34 409 грн.

Рівень безробіття в Україні на 2027 рік в межах 12,4%.

Середньорічний прогноз курсу долара — 47,1 грн, на кінець 2027 року — 48,3 грн.

Друге читання і фінальне голосування має відбутися 23-26 листопада.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні можуть зрости виплати ВПО.

Фото: Верховна Рада

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