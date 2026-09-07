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Допомога на опалення 2026: хто може отримати виплату 19 400 гривень

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Вересня 2026, 12:01 2 хв.
Виплати на опалення 2026: кому держава надасть 19 400 гривень
Фото Pexels

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