Допомога на опалення 2026: хто може отримати виплату 19 400 гривень

Понад 380 тисяч українських родин, які проживають у прифронтових громадах, отримають фінансову підтримку перед початком опалювального сезону. Ідеться про одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень.

Кошти мають допомогти сім’ям підготуватися до проходження опалювального сезону та придбати необхідне паливо, зазначає прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Виплати на опалення 2026: кому передбачена допомога

Розраховувати на фінансову підтримку можуть категорії населення, які перебувають у найбільш складних життєвих обставинах. Серед них:

люди з інвалідністю;

одинокі пенсіонери;

внутрішньо переміщені особи;

отримувачі житлових субсидій;

багатодітні та прийомні сім’ї;

одинокі матері;

родини, у яких виховуються діти з інвалідністю;

дитячі будинки сімейного типу;

патронатні родини.

Таким чином, 19400 допомоги на опалення передбачено насамперед для домогосподарств, яким складніше самостійно покрити витрати, пов’язані з підготовкою до зими.

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Допомога на опалення 2026: звідки надійшли кошти

На реалізацію програми уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій.

Частину фінансування надали UNICEF та Український Червоний Хрест. Кошти надійшли через Гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики України.

Заяву на отримання допомоги можна подати до 30 жовтня. Для цього необхідно звернутися до одного з відповідних органів:

Пенсійного фонду України;

Центру надання адміністративних послуг;

органу місцевої влади.

Отримати 19400 допомоги можна буде на банківський рахунок або через Укрпошту.

Допомога на опалення 2026: Корeцький пояснив деталі

Програма розрахована на жителів прифронтових громад, які належать до визначених категорій отримувачів. Тому перед поданням заяви варто уточнити, чи належить конкретне домогосподарство до переліку тих, кому передбачена виплата.

Загалом програма має охопити понад 380 тисяч родин, які зможуть отримати по 19 400 гривень одноразової допомоги на проходження опалювального сезону.

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