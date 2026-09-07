День воєнної розвідки України 2026: чому саме 7 вересня та як працює ГУР

7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки — професійне свято військовослужбовців, які працюють там, де зайва публічність може коштувати надто дорого.

Багато їхніх завдань, операцій та імен залишаються невідомими публіці, але саме розвідники знаходять інформацію, необхідну для захисту держави.

Коли День воєнної розвідки України

Офіційно професійне свято з’явилося у 2022 році. 7 вересня того року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №629/2022 Про День воєнної розвідки України. Документом встановлено, що свято відзначатимуть щороку саме 7 вересня.

Дата має особливе значення: саме 7 вересня 1992 року було створено Управління військової стратегічної розвідки Міністерства оборони України — структуру, яка стала одним із попередників сучасного Головного управління розвідки (ГУР).

В указі про запровадження свята вказано: відзначити значний внесок воєнної розвідки у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності держави та вшанувати звитяги військових розвідників.

День воєнної розвідки 2026

У 2026 році ГУР знову проводить операції далеко за межами своєї звичайної роботи. Однак подробиці багатьох місій не розголошують з міркувань безпеки.

Серед останніх публічних історій — спільна з СБУ операція із запобігання теракту, який ФСБ Росії планувала проти одного з російських опозиціонерів, який перебував в Україні.

Утім, сьогодні робота ГУР — це не лише спецоперації. Розвідники збирають інформацію про противника, працюють із агентурними мережами та допомагають українським військовим ухвалювати рішення на основі зібраних ними даних.

Водночас далеко не про всі операції можна розповісти одразу. Частина деталей залишаються засекреченою роками. Саме тому за гучними публічними історіями стоїть значно більша робота, про яку Україна поки що не знає.

Тож це свято — передусім нагода подякувати тим, чия праця найчастіше залишається в тіні, але напряму впливає на безпеку України.

Дізнайся з нашого іншого матеріалу, як стати розвідником ГУР: вимоги, відбір і шлях до військової еліти.

Джерело фото: ГУР.

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