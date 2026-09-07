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День воєнної розвідки України 2026: чому саме 7 вересня та як працює ГУР

Ольга Петухова, редакторка сайту 07 Вересня 2026, 11:30 2 хв.
день воєнної розвідки 2026

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