День адміністратора ЦНАП 6 вересня 2026: історія свята та привітання

6 вересня в Україні відзначають День адміністратора центру надання адміністративних послуг — професійне свято людей, роботу яких ми найчастіше згадуємо тоді, коли потрібно оформити документи, зареєструвати майно чи отримати важливу довідку.

Більше про історію свята і привітання для фахівців ЦНАПУ — у нашому матеріалі.

День адміністратора ЦНАП 2026

Дата свята обрана невипадково. Саме 6 вересня 2012 року Верховна Рада ухвалила Закон України Про адміністративні послуги, який започаткував реформу цієї сфери та запровадив принцип “єдиного вікна”, коли всі необхідні послуги можна отримати в одному місці.

А професійне свято з’явилося в календарі у 2021 році після відповідного указу Президента України. 6 вересня 2021 його відзначили вперше.

День адміністратора ЦНАП 2026: подякуємо за допомогу фахівцям

ЦНАП стали дієвими і зручними посередником між громадянами та державою. Адміністратор приймає заяви й документи, консультує, передає матеріали відповідним органам та отримує результат.

Тож нам не потрібно самостійно ходити кабінетами різних установ, з’ясовуючи, куди звертатися і які документи потрібні. Це надзвичайно корисно і варте великої подяки.

Під час повномасштабної війни навантаження на адміністраторів стало ще більшим. Вони працюють навіть тоді, коли з громад евакуюють людей, коли пошкоджена інфраструктура та в роботі державних систем можливі затримки.

У таких умовах від уважності та витримки фахівця залежить, чи вчасно отримають постраждалі люди необхідну послугу та документи.

Привітання з Днем адміністратора ЦНАП

З Днем адміністратора ЦНАП! Бажаємо вам менше черг та більше вдячних людей! Нехай робочі будні будуть спокійними, рішення — швидкими, а результат роботи завжди радує.

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Вітаємо з професійним святом! Нехай документи завжди будуть у порядку, системи — працюють без збоїв, а відвідувачі приходять із повним пакетом документів. Бажаємо витримки, легких робочих днів і побільше приводів усміхатися!

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З Днем адміністратора ЦНАП! Ви щодня допомагаєте людям розібратися у важливих справах і робите складне трохи простішим. Бажаємо, щоб у відповідь на вашу роботу завжди поверталися вдячність, повага та людське тепло!

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Вітаємо зі святом! Бажаємо, щоб кожен робочий день проходив за найкращим сценарієм: система не зависає, документи не губляться, черги рухаються, а люди виходять частіше кажуть: дякую!

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