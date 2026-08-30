Стиль життя Свята

День міста Рівне 2026: коли відзначають і що цікавого чекати від програми

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Серпня 2026, 11:00 3 хв.
день міста рівне
День Рівного

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