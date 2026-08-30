Звикли робити скріншоти всього підряд: вчені попередили про несподіваний вплив на пам’ять

Скріншот здається зручним способом нічого не забути: побачили важливу інформацію, натиснули кнопку — і вона нібито надійно збережена в телефоні. Проте вчені з’ясували, що така звичка може працювати не зовсім так, як ми очікуємо.

Нове дослідження показало: люди гірше запам’ятовують інформацію та зображення, які вони заскриншотили, ніж ті, які просто переглянули.

Результати роботи опублікували в журналі Memory & Cognition. Учені з Бінгемтонського університету у США провели сім експериментів за участю загалом 892 людей віком від 17 до 27 років.

Що відбувалося під час експериментів

В одному з тестів учасникам показували на смартфонах 44 зображення творів мистецтва. Частину картинок вони просто переглядали, а частину — фотографували або робили їхні скріншоти.

Після цього учасникам давали завдання, яке мало відволікти їх від побаченого. Через деякий час вони проходили тест на пам’ять: серед кількох схожих зображень потрібно було визначити ті, які вони вже бачили.

Результат виявився не на користь скріншотів. Учасники гірше впізнавали саме ті зображення, які перед цим зберегли за допомогою скріншота.

Дослідники вирішили перевірити, чи може сама можливість повернутися до збереженої картинки компенсувати такий ефект. Однак і в наступних експериментах учасники продемонстрували схожу тенденцію.

Чому скріншот може заважати запам’ятовуванню

Науковці припускають, що справа може бути у так званому когнітивному розвантаженні. Коли людина знає, що потрібна інформація вже збережена в телефоні, мозок може менше покладатися на власну пам’ять.

Фактично людина ніби передає частину роботи пристрою: замість того щоб уважно запам’ятати побачене, вона просто фіксує його на екрані.

Дослідники також перевіряли інше пояснення. Вони з’ясовували, чи можуть люди, які не витрачали стільки когнітивних ресурсів на запам’ятовування, краще виконувати інші завдання. Для цього учасникам пропонували математичні задачі та додаткові тести на пам’ять.

Однак помітної переваги у тих, хто робив скріншоти, не виявили.

Навіть попередження про майбутній тест не допомогло

В одному з експериментів учасникам заздалегідь повідомили, що після перегляду зображень вони проходитимуть тест і зможуть скористатися зробленими скріншотами.

Одній групі сказали, що перевірка відбудеться через 30 хвилин, іншій — що через місяць. Насправді тестування для всіх провели через 10 хвилин.

Науковці припускали, що люди, які очікували довшої перерви, сильніше покладатимуться на збережені зображення. Однак суттєвої різниці між групами не виявили.

У результаті учасники в обох випадках гірше пам’ятали ті зображення, які зафіксували за допомогою скріншотів.

Що кажуть учені

Психологиня Бінгемтонського університету Софія Фабріціо зазначає, що результати дослідження вказують на можливий негативний вплив такої звички на пам’ять.

За її словами, проблема може стосуватися не лише того, що людина безпосередньо заскринила. Погіршення запам’ятовування потенційно може поширюватися і на іншу інформацію, яку людина отримувала в цей момент.

Водночас дослідники не стверджують, що від скріншотів потрібно повністю відмовитися. Йдеться радше про те, що постійне збереження інформації на потім не обов’язково допомагає нам її запам’ятати.

Тож наступного разу, коли захочеться заскринити кожне повідомлення, рецепт, фотографію чи цікаву статтю, варто хоча б на кілька секунд зупинитися й уважно прочитати побачене. Іноді найнадійніше сховище для інформації — не пам’ять телефона, а власна пам’ять.

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