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Звикли робити скріншоти всього підряд: вчені попередили про несподіваний вплив на пам’ять

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Серпня 2026, 09:00 3 хв.
Скріншоти можуть погіршувати пам’ять
Фото Pexels

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