Привыкли делать скриншоты всего подряд: ученые предупредили о неожиданном влиянии на память

Скриншот кажется удобным способом ничего не забыть: увидели важную информацию, нажали кнопку — и она вроде бы надежно сохранилась в телефоне. Однако ученые выяснили, что такая привычка может работать не совсем так, как мы ожидаем.

Новое исследование показало: люди хуже запоминают информацию и изображения, которые они заскринили, чем те, которые просто просмотрели.

Результаты работы опубликовали в журнале Memory & Cognition. Ученые из Бингемтонского университета в США провели семь экспериментов с участием в общей сложности 892 человек в возрасте от 17 до 27 лет.

Что происходило во время экспериментов

В одном из тестов участникам показывали на смартфонах 44 изображения произведений искусства. Часть картинок они просто просматривали, а часть — фотографировали или делали их скриншоты.

После этого участникам давали задание, которое должно было отвлечь их от увиденного. Через некоторое время они проходили тест на память: среди нескольких похожих изображений нужно было определить те, которые они уже видели.

Результат оказался не в пользу скриншотов. Участники хуже узнавали именно те изображения, которые перед этим сохранили с помощью скриншота.

Исследователи решили проверить, может ли сама возможность вернуться к сохраненной картинке компенсировать такой эффект. Однако и в следующих экспериментах участники продемонстрировали похожую тенденцию.

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Почему скриншот может мешать запоминанию

Ученые предполагают, что дело может быть в так называемой когнитивной разгрузке. Когда человек знает, что нужная информация уже сохранена в телефоне, мозг может меньше полагаться на собственную память.

Фактически человек словно передает часть работы устройству: вместо того чтобы внимательно запомнить увиденное, он просто фиксирует его на экране.

Исследователи также проверяли другое объяснение. Они выясняли, могут ли люди, которые не тратили столько когнитивных ресурсов на запоминание изображений, лучше выполнять другие задания. Для этого участникам предлагали математические задачи и дополнительные тесты на память.

Однако заметного преимущества у тех, кто делал скриншоты, не обнаружили.

Даже предупреждение о будущем тесте не помогло

В одном из экспериментов участников заранее предупредили, что после просмотра изображений они будут проходить тест и смогут воспользоваться сделанными скриншотами.

Одной группе сказали, что проверка состоится через 30 минут, другой — что через месяц. На самом деле тестирование для всех провели через 10 минут.

Ученые предполагали, что люди, которые ожидали более длительного перерыва, будут сильнее полагаться на сохраненные изображения. Однако существенной разницы между группами не обнаружили.

В результате участники в обоих случаях хуже запоминали те изображения, которые зафиксировали с помощью скриншотов.

Что говорят ученые

Психолог Бингемтонского университета София Фабрицио отмечает, что результаты исследования указывают на возможное негативное влияние такой привычки на память.

По ее словам, проблема может касаться не только того, что человек непосредственно заскринил. Ухудшение запоминания потенциально может распространяться и на другую информацию, которую человек получал в этот момент.

При этом исследователи не утверждают, что от скриншотов нужно полностью отказаться. Речь скорее о том, что постоянное сохранение информации на потом не обязательно помогает нам ее запомнить.

Поэтому в следующий раз, когда захочется заскринить каждое сообщение, рецепт, фотографию или интересную статью, стоит хотя бы на несколько секунд остановиться и внимательно прочитать увиденное. Иногда самое надежное хранилище для информации — не память телефона, а собственная память.

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