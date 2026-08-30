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Привыкли делать скриншоты всего подряд: ученые предупредили о неожиданном влиянии на память

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 августа 2026, 09:00 3 мин.
Скриншоты могут ухудшать память
Фото Pexels

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