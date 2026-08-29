Как сделать школьный перекус полезным: в Минздраве дали рекомендации

Министерство здравоохранения предоставило подробные советы родителям, как сделать школьный перекус для ребенка не только вкусным, но и полезным.

Соответствующие рекомендации опубликовала пресс-служба Минздрава.

Как сделать школьный перекус полезным

Бутерброды или сладости не являются хорошим вариантом для школьного ланчбокса, поскольку ребенку нужны не только калории, но и витамины и минералы. Подбирая продукты, следует ориентироваться на их влияние на школьника, которому нужно иметь достаточный запас энергии и хорошую концентрацию.

Минздрав рекомендует давать ребенку в школу

разноцветные сезонные овощи, фрукты и ягоды (половина перекуса)

запеченное мясо курицы, тушеную фасоль, вареный нут, густой греческий йогурт без сахара (животный и растительный белок должны составить четверть от всей порции пищи)

цельнозерновой хлебец/хлеб, несладкое домашнее овсяное печенье, небольшую порцию готовой каши размером с кулак ребенка (сложные углеводы должны составлять четверть перекуса)

орехи, семена (полезные растительные жиры поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, мозга и кожи)

бутылку питьевой воды, также можно положить с собой несладкий чай или компот без добавленного сахара

Минздрав не рекомендует давать ребенку в школу

все, что быстро портится: пирожные с кремом, яйца, рыбу, мягкий сыр

продукты с высоким содержанием соли: колбасы, сосиски, паштеты, консервы

сладости из магазина, их лучше заменить свежими фруктами или ягодами, небольшой порцией сухофруктов

напитки с добавленным сахаром

Ранее мы писали, как ты можешь улучшить питание своего ребенка: пять ошибок, которые совершают родители.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!