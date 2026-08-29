Как воспитать ребенка успешным: психолог дала советы молодым родителям

Лицензированная психолог Джули Фрага, имеющая двадцатилетний опыт работы с молодыми родителями, советует говорить детям реалистичные фразы, если мечтаешь об их успехе. Специалистка выделила пять фраз, которые могут принести пользу в воспитании детей.

Статья Джули Фрага опубликована на сайте CNBC.

Что родители должны говорить детям

Психолог отмечает, что самая распространенная ложь, которую она слышала — “если ты приложишь усилия, то сможешь достичь чего угодно”.

Фрага подчеркивает, что нет ничего плохого в том, чтобы поощрять ребенка к успеху. Однако, когда ты говоришь ребенку, что он способен достичь чего угодно, ребенок будет считать, что каждая его мечта реалистична. Это также приводит ребенка к мысли, что упорный труд – это единственное, что нужно для достижения целей, которые в реальности мало кто может достичь.

Поэтому этот родительский совет может иметь обратный эффект. Ребенок может стать зависимым от внешней мотивации, когда чрезмерно сосредотачивается на результатах. Однако внешние вознаграждения – хорошие оценки, похвала, трофеи – не всегда находятся под контролем маленького человека. Поэтому ответственные родители должны говорить реалистичные фразы, отмечает Фрага.

Попробуй новое, даже если тебе страшно

Любые новые вызовы, стоящие перед ребенком, могут пугать его. Поговори о страхе со своей дочерью или сыном, тем самым нормализовав эту эмоцию:

Я знаю, что это страшно и нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать себя так.

Те дети, чьи родители понимают, через что им нужно пройти, чувствуют себя замеченными. Это в свою очередь способствует устойчивости и помогает чувствовать себя увереннее и более мотивированно во время новых вызовов.

Иногда нужно время, чтобы упорный труд окупился

В большинстве своем упорный труд является инвестицией, которая приносит вознаграждение в будущем, а не сразу. В эпоху соцсетей дети видят лишь сплошные победы, достигаемые условно за одну ночь.

Поощряй веру детей в то, что упорный труд и преданность могут укрепить их способности. Они могут быть не в состоянии чего-то достичь, но они могут стать лучше в том деле, которое пытаются освоить.

Разочарование – это возможность научиться

У детей есть герои, которые вдохновляют их на высокие цели. Однако детские фантазии не всегда совпадают с реальностью, и даже наличие подлинного таланта и определенного везения не гарантирует обязательного достижения цели.

Поэтому лучше просто поощряй пробовать что-нибудь новое и делать действительно возможные шаги для достижения цели. Уверь, что испытывать разочарование из-за неудач — нормально, это возможность научиться и попробовать еще раз. Приведи примеры из собственной жизни, покажи, что тоже был/а на этом месте. Благодаря твоим детским историям дети не будут чувствовать себя одинокими в своих проблемах.

Поставив цель, продолжай двигаться вперед

Настойчивость не гарантирует, что ребенок получит награду или будет лучшим среди других, но предлагает ряд психологических преимуществ. Упорство помогает подпитывать мотивацию и становится основой для самодисциплины и оптимизма. Это важно при достижении подросткового возраста. Внутренняя мотивация позволит наслаждаться любимой деятельностью вне зависимости от ее результата.

Ты не станешь лучшим/ей во всем, и это нормально

Родители, которые больше других поддерживают детей, говорят, что те не станут лучшими во всем. Осознавая правду, дети смогут ставить более реалистичные цели, что в конечном итоге сделает их более уверенными и способными. Также они будут меньше формировать завышенные ожидания от себя и других людей.

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