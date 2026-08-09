Ребенок не ест полезную еду: советы от шеф-повара, как это исправить

Дети очень часто отказываются от полезной еды, если она им не нравится. Также родителям бывает достаточно сложно привлечь ребенка попробовать новый продукт или блюдо, если ребенок уже имеет сформированное любимое меню. Но ситуация не безнадежна.

Известная частная шеф-повар, которая готовит для семейства Кардашьян, Кристианн Уй рассказала изданию Business Insider, как поощрить детей пробовать здоровую, полезную еду.

Ребенок не ест полезную пищу: что делать

Кристианн Уй говорит, что приучить ребенка к полезной пище без давления и криков можно с помощью следующих шагов: создать списки любимых и нелюбимых блюд, выбирать более полезные варианты любимой пищи ребенка, превратить кухню в уютное место, давать новые ингредиенты в любимом формате и готовить вместе с ребенком.

Создай списки блюд “навсегда” и “никогда”

Начиная работать в семье с детьми, шеф-повар составляет список блюд “навсегда” и список блюд “никогда”. В первом – любимая еда детей, во втором – еда, которую они есть не хотят. Когда ребенок впервые пробует новое блюдо или продукт, он может добавить его в определенный список. Это работает, детям это нравится.

Также Кристиан создает для себя три других вида списков: зеленый, желтый и красный. Красный – это нездоровая пища, желтый – то, что дети могут есть три раза в неделю, зеленый – полезные продукты. И дальше она пытается придерживаться зеленого и желтого списков.

Сделай полезнее любимые блюда ребенка

Шеф-повар внедряет в семьях своих клиентов более здоровые варианты их любимых блюд. Например, если семья любит есть макароны с сыром, то она заменит макароны на более полезную пасту из коричневого риса, а не будет вообще исключать это блюдо из рациона.

Преврати кухню в приятное место

Не стоит заставлять малышей пробовать что-нибудь новое, запугивать их. Процесс питания должен быть привлекательным для них.

Кристианн Уй привлекает детей к новым продуктам через собственные истории.

– Например, иногда я возвращаюсь к собственному опыту. Я говорю ребенку, который не любит определенную еду, что и мне она не нравилась в детстве. Я уверяю их, что им тоже не нужно этого делать… Я пробую еду перед ними, иногда они спрашивают, могут ли они тоже ее попробовать. Они хотят быть частью этого опыта, – говорит Кристианн.

Правильно подавай ребенку полезные ингредиенты

Полезные продукты следует подавать в максимально привлекательном для ребенка виде. К примеру, если ребенок любит картошку фри, но не ест морковь, то можно нарезать морковь в виде любимой фри, обжарить и подать с кетчупом.

— Что угодно зеленое, как правило, создает проблемы для детей — даже крошка итальянской приправы в их пасте. Компенсируйте это, добавив больше сыра. Старайтесь приготовить зелень повкуснее, чтобы она не теряла зеленого цвета. Иногда я готовлю чипсы из капусты кейл, приправляю их сыром начо и сочетаю с соусом, – объясняет шеф-повар.

Если, например, дети не любят капусту, то не нужно их заставлять есть этот овощ, стоит добавить немного капусты внутрь их любимого блюда.

Привлекай ребенка к приготовлению

Кристианн отмечает, что дает детям возможность самим решать, хотят ли они попробовать что-нибудь новое и при этом предлагает им полезные варианты. Детям обычно нравятся простые блюда.

Если хочешь, чтобы ребенок поближе познакомился с чем-то новеньким, приготовь это самостоятельно – чтобы это не было, говорит шеф-повар.

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