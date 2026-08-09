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День строителя 2026: поздравь тех, кто отстраивает страну

Вероника Кононенко, редактор сайта 09 августа 2026, 11:00 3 мин.
день строителя 2026
Фото Pexels

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