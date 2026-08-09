День строителя 2026: поздравь тех, кто отстраивает страну

День строителя — профессиональный праздник для всех представителей этой профессии: инженеров, прорабов, ремонтных специалистов, рабочих ЖКХ и других структур, относящихся к сфере строительства. Вікна-Новини подготовили для тебя самое интересное — историю праздника и поздравления для строителей.

Когда день строителя в Украине

В 2026 году украинцы отметят День строителя 9 августа. Праздник отмечают всегда во второе воскресенье августа, поэтому дата переменна. Идея отмечать этот праздник возникла еще в 1956 году.

Сначала было создано соответствующее постановление Совета Министров СССР. А затем его подписал Президиум Верховной Рады Украины. В независимой Украине праздник подтвердили Указом Президента Украины №273/93 от 22 июля 1993 года.

Согласно указу президента, праздник в Украине называется День строителя и отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

Перед строителями и всеми причастными к этой профессии встала важная миссия — отстроить Украину и сделать это лучше, чем было: технологичнее, инновационнее, крепче.

Так что 9 августа не забудь поздравить строителей с профессиональным праздником, ведь их руками строится не только жилье, но и вся Украина. А подробнее об истории праздника читай дальше.

Читать по теме Без укрытия не построят: Зеленский подписал закон об обязательных убежищах во всех новостройках В Украине запретили проектировать дома без надежных укрытий.

Профессия строителя: перспективы

Строитель — важная профессия, однако она создает потенциальный риск для жизни. Известно, что ее представители могут получить серьезные травмы, особенно это касается тех, кто причастен к выполнению строительных работ.

И все же строители работают, чтобы создавать качественное жилье для украинцев. Даже, несмотря на обстрелы, они помогают украинцам ремонтировать жилье, которое пострадало от атак.

Профессия строителя сейчас очень возросла в ценности и оплате труда. Их не хватает, ведь страна не только восстанавливает старое, но и активно строит новое. Так что зарплаты строителей стабильно растут. По состоянию на 2026 год, эта профессия является одной из самых востребованных в Украине.

Поздравления с Днем строителя своими словами

С Днем строителя! Желаю тебе, чтобы каждый проект был успешным и высокооплачиваемым! У тебя золотые руки! Пусть работа доставляет только искреннее удовольствие.

Поздравляю тебя с профессиональным праздником — Днем строителя! Пусть каждый научится уважать твою работу, ведь ты создаешь, а не разрушаешь! Творческого вдохновения и состоятельных клиентов!

Днем строителя! Пусть каждый научится уважать твою работу, ведь ты создаешь, а не разрушаешь! Творческого вдохновения и состоятельных клиентов! Дорогие строители, с вашим праздником! Вы каждый день создаете наше будущее! Пусть ваши руки никогда не устают!

С Днем строителя! Желаю, чтобы каждый построенный дом был надежным и прочным. Спасибо, что строишь Украину!

Сердечно поздравляю с Днем строителя! Пусть все твои усилия оборачиваются успехами! Желаю крепкого здоровья, благополучия и неистощимой энергии!

Раньше мы делились, какие еще профессиональные праздники будут в августе 2026 года.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!