Стиль життя Свята

День будівельника 2026: привітай тих, хто відбудовує країну

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Серпня 2026, 11:00 3 хв.
день будівельника 2026
Фото Pexels

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