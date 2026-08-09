День будівельника 2026: привітай тих, хто відбудовує країну

День будівельника — професійне свято для усіх представників цієї професії: інженерів, виконробів, ремонтних спеціалістів, робітників ЖКГ й інших структур, які належать до індустрії будівництва. Вікна-Новини підготували для тебе найцікавіше — історію свята і привітання для будівельників.

Коли день будівельника в Україні

У 2026 році українці відзначатимуть День будівельника 9 серпня. Свято відзначають завжди у другу неділю серпня, тож дата є змінною. Ідея відзначати це свято виникла ще у 1956 році.

Спершу створили відповідну постанову Ради Міністрів СРСР. А потім її підписала Президія Верховної Ради України. У незалежній Україні свято підтвердили Указом Президента України № 273/93 від 22 липня 1993 року.

Відповідно до указу президента, свято в Україні називається День будівельника і відзначається щорічно в другу неділю серпня.

Перед будівельниками та усіма дотичними до цієї професії постала важлива місія — відбудувати Україну й зробити це краще, ніж було: технологічніше, інноваційніше, міцніше.

Тож 9 серпня не забудь привітати будівельників з професійним святом, адже їхніми руками будується не лише житло, а й вся Україна. А детальніше про історію свята читай далі.

Професія будівельника: перспективи

Будівельник — важлива професія, проте вона створює потенційний ризик для життя. Відомо, що її представники можуть отримати серйозні травми, особливо це стосується тих, хто дотичний до виконання будівельних робіт.

Та все ж, будівельники працюють, щоб створювати якісне житло для українців. Навіть попри обстріли вони допомагають українцями ремонтувати житло, яку постраждало від атак.

Професія будівельника нині дуже зросла у цінності та оплаті праці. Їх не вистачає, адже країна не тільки відбудовує старе, а й активно будує нове. Тож зарплати будівельників стабільно ростуть. Станом на 2026 рік ця професія є однією з тих, що має найбільший попит в Україні.

Привітання з Днем будівельника своїми словами

З Днем будівельника! Бажаю тобі, аби кожен проект був успішним та високооплачуваним! У тебе золоті руки! Нехай робота приносить тільки щире задоволення.

Вітаю тебе з професійним святом — Днем будівельника! Нехай кожен навчиться поважати твою роботу, адже ти створюєш, а не руйнуєш! Творчого натхнення і заможних клієнтів!

Шановні будівельники, з вашим святом! Ви щодня створюєте наше майбутнє! Нехай ваші руки ніколи не втомлюються!

З Днем будівельника! Бажаю, щоб кожен зведений будинок був надійним і міцним. Дякую, що будуєш Україну!

Сердечно вітаю з Днем будівельника! Нехай усі твої зусилля обертаються успіхами! Бажаю міцного здоров’я, добробуту та невичерпної енергії!

Раніше ми ділилися, які ще професійні свята будуть у серпні 2026.

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