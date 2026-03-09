Без укриття не збудують: Зеленський підписав закон про обов’язкові сховища у всіх новобудовах

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 4778-IX, який докорінно змінює підхід до цивільного захисту. Відтепер жоден новий житловий комплекс чи об’єкт критичної інфраструктури не зможе бути введений в експлуатацію, якщо він не обладнаний належним укриттям.

Будівництво захисних споруд тепер є обов’язковим для інфраструктури

Підписаний документ не просто вводить обов’язковість бетонних стін, а створює комплексну екосистему безпеки. Ключовою зміною є інтеграція захисних споруд у містобудівну документацію.

Це означає, що наявність та характеристики укриттів тепер закладаються ще на етапі проектування міських кварталів, а не додаються як тимчасове рішення. Закон спрямований на виконання таких завдань:

Обов’язкове будівництво захисних споруд у всіх нових об’єктах житлової та соціальної інфраструктури.

Створення мережі центрів та класів безпеки в громадах, що дозволить проводити системне навчання населення правилам цивільного захисту.

Цифровізація обліку, яка передбачає створення прозорих реєстрів атестованих аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів.

Уточнення повноважень, що розмежовує відповідальність між державною владою та місцевим самоврядуванням у питаннях утримання та розбудови фонду захисних споруд.

Для пересічного громадянина цей закон означає, що купівля квартири в новобудові відтепер автоматично гарантує наявність безпечного місця на випадок надзвичайної ситуації. Для забудовників же правила гри стають жорсткішими: проект не пройде державну експертизу без розділу про цивільний захист.

Крім того, закон усуває застарілі термінологічні неузгодженості, які раніше дозволяли маніпулювати статусом підвальних приміщень, видаючи їх за укриття без належного обладнання.

Особлива увага приділяється роботі в особливий період. Закон забезпечує ефективну координацію всіх суб’єктів цивільного захисту, що критично важливо для швидкої ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Інтеграція сучасних центрів безпеки в громадах дозволить зробити допомогу рятувальників ближчою до людей, скорочуючи час реагування на виклики.

Документ набув чинності, і тепер уряд має привести у відповідність до нього низку підзаконних актів, що визначатимуть конкретні технічні вимоги до нових укриттів.

Раніше ми писали, що у Києві будують протирадіаційні укриття — читай в матеріалі, в яких районах столиці триває будівництво.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!