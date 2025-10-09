У Києві будують протирадіаційні укриття — до чого готуються у столиці

У столиці України стартувало будівництво самостійних протирадіаційних укриттів, призначених для захисту населення від радіаційної та хімічної небезпеки в умовах воєнного часу. Детальніше про ці укриття та інші конструкції — читай у матеріалі.

Протирадіаційні укриття на Оболоні: будівництво триває

Перші два протирадіаційні укриття вже завершено в Оболонському районі, який став першим у реалізації цього проєкту цивільного захисту. Про це повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик в ефірі програми Київський час.

Ці укриття є автономними капітальними спорудами нового типу, оснащеними всім необхідним для тривалого перебування людей у надзвичайних ситуаціях.

Вони нанесені на інтерактивну мапу цивільного захисту Києва і слугуватимуть для порятунку людей, подібно до систем безпеки в Ізраїлі. Реалізація проєктів включає значну юридичну підготовку, зокрема розробку документації, яка може тривати до дев’яти місяців.

Паралельно з протирадіаційними укриттями планується встановлення мобільних невеликих конструкцій для швидкого захисту під час обстрілів у районах без підземних сховищ. Кожне таке мобільне укриття розраховане на 25-50 осіб, з очікуваною вартістю від 3 до 5 мільйонів гривень. Розбудова системи укриттів триває і незабаром охопить інші райони столиці.

Також ми розповідали, де сховатися під час вибухів, а також розбирали міфи найбезпечніших місць у домі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!