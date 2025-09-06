Чи справді дві стіни рятують: де в будинку надійне місце, а що — ілюзія безпеки

Українці вже три роки поспіль живуть у війні. І за цей час у суспільстві закріпилися певні уявлення про безпеку під час обстрілів. Деякі з них можуть врятувати життя, але є й такі, що лише створюють ілюзію захисту.

Директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький та аналітик з питань авіації Анатолій Храпчинський розповіли УП. Життя про найпоширеніші міфи.

У нашому матеріалі — найголовніше.

Міф 1. Коридор або гардеробна — найкращі місця для укриття

Багато хто вважає, що коридор або гардеробна є ідеальним місцем, щоб сховатися під час обстрілу. Насправді це не завжди так. Вузькі приміщення можуть стати пасткою, особливо якщо будівля зазнає значних руйнувань. Вони часто мають легкі перегородки, які не здатні захистити від ударної хвилі чи уламків.

Що робити? Найкраще знаходитися біля опорних стін або в спеціально облаштованих укриттях. Якщо такої можливості немає, обирай приміщення з максимально міцними конструкціями та без вікон.

Міф 2. Панельні будинки такі ж безпечні, як монолітні

Багатоповерхові панельні будинки значно вразливіші до ударів, ніж монолітні. Панелі з’єднані між собою швами, які при вибуховій хвилі можуть розходитися, призводячи до катастрофічних обвалів цілих секцій будинку.

Що робити? Якщо ти живеш в панельному будинку, уникай верхніх поверхів та намагайся знайти більш захищене місце — наприклад, у підвалі або в сусідній монолітній будівлі.

Міф 3. Меблі можуть стати надійним укриттям

Ховатись під столом чи за шафою — це радше вимушений захід, ніж реальний захист. Дерев’яні конструкції не витримують ударної хвилі чи падіння важких предметів. Навіть товсті меблі не можуть зупинити уламки снарядів або бетону.

Що робити? Якщо немає доступу до укриття, використовуй меблі як додатковий захист, але не покладайся на них повністю. Намагайся прикрити тіло міцними предметами, що можуть поглинути удар або уламки.

Міф 4. Будь-який підвал — безпечне місце під час обстрілу

Не кожен підвал може виконувати роль надійного укриття. Особливо небезпечні старі підвали, які не мають міцних перекриттів або проходять через комунікації. Прорив труб чи нестача вентиляції можуть зробити перебування там смертельно небезпечним.

Що робити? Використовуй лише перевірені укриття, які відповідають стандартам безпеки. Якщо у твоєму будинку немає такого підвалу, варто заздалегідь знайти облаштоване укриття поблизу.

Розуміння реальної небезпеки та правильний вибір місця для укриття можуть врятувати життя. Не покладайся на міфи — довіряй лише перевіреним рекомендаціям фахівців. У критичний момент це може стати вирішальним фактором твоєї безпеки.

