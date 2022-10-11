Твоя безпека

Як врятуватися під час обвалу будинку — прості правила, які збережуть твоє життя

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Жовтня 2022, 09:15
Що роботи якщо будинок обвалився
Фото: Pexels

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