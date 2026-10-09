Для тебе Війна в Україні

РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: загинула людина, серед постраждалих — дитина

Марина Слизовська, редакторка сайту 09 Жовтня 2026, 11:07 2 хв.
обстріл Запоріжжя сьогодні

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