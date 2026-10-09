РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: загинула людина, серед постраждалих — дитина

Російська армія сьогодні вранці, 9 жовтня, завдала шістьох ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула людина, також є поранені.

Про це повідомив т. в. о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Обстріл Запоріжжя 9 жовтня 2026 року: що відомо про ситуацію в місті

Під час обстрілу Запоріжжя 9 жовтня російська армія атакувала житлову забудову. Один із ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти.

Як зазначив Семікін, унаслідок обстрілу міста загинув чоловік. Також відомо про дев’ятьох поранених, серед них — дитина.

На місцях обстрілу працюють усі відповідні служби, постраждалим надають медичну допомогу.

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Як поінформували в Запорізькій обласній прокуратурі, удари по цивільній інфраструктурі керованими авіабомбами (КАБ) тривали з 04:50 до 05:59 ранку. За даними прокуратури, загиблому було 48 років, серед постраждалих — 14-річна дівчина.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Раніше ми повідомляли про те, що під час чергової атаки на Запоріжжя РФ атакувала міст через Дніпро.

Фото: Запорізька ОВА

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