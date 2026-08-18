Якою буде зима 2027: до чого готуватися українцям

На українців чекає вже п’ятий опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни з росіянами. Враховуючи проблеми попередніх років, громадян звичайно ж турбує питання — якою буде зима 2027 року. Чого очікувати від прийдешньої зими та до чого готуватися, прогнозуємо у нашому матеріалі.

Якою буде зима 2026–2027: що говорять чиновники

У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту ще на початку літа заявили про необхідність “зробити все можливе, щоб громади були готовими до будь-яких сценаріїв”. В Україні все літо продовжували ремонтувати мережі, відновлювати пошкоджені об’єкти та встановлювати об’єкти розподіленої генерації. Чи виконають усі роботи достатньо швидко, щоб вчасно підготуватися до зимового сезону, стане зрозуміло незабаром.

Особливої уваги у підготовці до опалювального періоду потребують Київ та регіони, які щоденно атакують російські війська. У міністерстві вже відзвітували про готовність майже 60% житлових будинків, понад 62% об’єктів соцсфери та понад 60% котелень.

— Станом на 1 серпня необхідні роботи вже виконано у 83 553 житлових будинках — це майже 60% від запланованого обсягу, — повідомляють чиновники.

Окремим пріоритетом наразі називають посилення резервного живлення об’єктів тепло- та водопостачання. Повідомляється, що загальна потреба —1 214,6 МВт. Поки що вдається забезпечити 918,5 МВт (75,6% від потреби). Тож до запуску опалення українські регіони мають наростити резервне живлення ще на 20% відповідно до затверджених раніше планів.

Передбачати точний розвиток подій прийдешньої зими складно, однак усі області України закликають бути готовими і до тривалих відключень світла, і до ймовірного пошкодження росіянами критичних об’єктів. Тому наразі особи, відповідальні за підготовку країни до чергового складного сезону, мають забезпечити резервне живлення, подбати про альтернативні джерела тепла та аварійні запаси обладнання.

Також тепер формуватимуть окремі переліки критично важливих об’єктів для зимового та літнього періодів. Таке рішення ухвалили в уряді і воно має допомогти ефективніше розподіляти доступну електроенергію, зокрема збільшити доступний обсяг електрики для побутових споживачів.

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Але так чи інакше чергова зима в умовах війни буде складною. Про це прямо вже сказав новий прем’єр-міністр України Сергій Корецький. За його даними, станом на початок серпня Фонд підтримки енергетики накопичив необхідні 2 млрд євро, але ще не вистачає близько 650 млн. Також Корецький наголосив на необхідності не просто відбудовувати зруйновану радянську інфраструктуру, а будувати вже зараз сучасну та ефективнішу енергетичну генерацію.

Тим часом Україна має суттєві проблеми із захистом від балістичних ракет росіян. Якою буде ситуація взимку, точно спрогнозувати складно. Однак президент Володимир Зеленський заявив, що доля українських міст сьогодні залежить від готовності США передати хоча б 5% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot. У такому разі це дасть можливість пройти зиму. Наявний зараз у Києва обсяг перехоплювачів становить лише 1%.

8 серпня Зеленський повідомив, що вдалося домовитись зі США щодо щомісячних поставок ракет, але наявних обсягів буде недостатньо. Тому Україна обговорює також з європейськими партнерами можливість отримання додаткових перехоплювачів.

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