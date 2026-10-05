Збив чотирьох підлітків: на Дніпропетровщині затримали 19-річного водія

У місті Апостолове, що на Дніпропетровщині, правоохоронці повідомили про підозру водієві, який збив чотирьох підлітків. Усіх постраждалих унаслідок ДТП ушпиталили.

Про це поінформували в поліції Дніпропетровської області.

ДТП в Апостоловому: що відомо

ДТП в Апостоловому Криворізького району Дніпропетровської області за участі 19-річного водія сталася 2 жовтня.

Як поінформували в поліції, водій автівки не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та збив чотирьох підлітків віком 12, 14, 15 та 16 років.

Усі четверо дістали тілесні ушкодження та були ушпиталені. Двох постраждалих лікуватимуть амбулаторно.

Водія затримали й повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

Раніше ми повідомляли про те, що в Камʼянському на Дніпропетровщині сталася ДТП за участі військових ТЦК.

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