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Збив чотирьох підлітків: на Дніпропетровщині затримали 19-річного водія

Марина Слизовська, редакторка сайту 05 Жовтня 2026, 13:00 1 хв.
ДТП Апостолове
Фото Нацполіція

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