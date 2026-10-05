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У Камʼянському сталася ДТП за участі військових ТЦК: у лікарні — мотоцикліст

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Жовтня 2026, 11:00 1 хв.
ДТП у Камʼянському за участю військових ТЦК: у центрі комплектування зробили заяву
Фото Pexels

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