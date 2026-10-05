У Камʼянському сталася ДТП за участі військових ТЦК: у лікарні — мотоцикліст

У Камʼянському Дніпропетровської області, 4 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та мотоцикліста.

Інформація про аварію почала поширюватися в соціальних мережах. У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП заявили, що ДТП не була пов’язана із проведенням мобілізаційних заходів.

У Камʼянському сталася ДТП за участю військових ТЦК та мотоцикліста: що відомо

За попередньою інформацією, причиною ДТП у Кам’янському за участі військових ТЦК та мотоцикліста могло стати порушення Правил дорожнього руху. Водночас остаточні обставини аварії ще мають встановити правоохоронці.

— ДТП за участі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не пов’язана із заходами з мобілізації, — повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

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Що відомо про постраждалого мотоцикліста

Унаслідок аварії травмувався мотоцикліст. Бригада екстреної медичної допомоги доставила його до лікувального закладу.

На місці ДТП у Кам’янському працювали представники Національної поліції України. Правоохоронці мають встановити всі обставини зіткнення та надати події відповідну правову оцінку.

Раніше ми повідомляли про те, що на Вінниччині поранили ножем військового ТЦК.

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