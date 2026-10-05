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В Каменском произошло ДТП с участием военных ТЦК: в больнице — мотоциклист

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 октября 2026, 11:00 1 мин.
ДТП в Каменском с участием военных ТЦК: в центре комплектования сделали заявление
Фото Pexels

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