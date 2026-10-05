В Каменском произошло ДТП с участием военных ТЦК: в больнице — мотоциклист

В Каменском Днепропетровской области, 4 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и мотоциклиста.

Информация об аварии начала распространяться в социальных сетях. В Днепропетровском областном ТЦК и СПзаявили, что ДТП не было связано с проведением мобилизационных мероприятий.

В Каменском произошло ДТП с участием военных ТЦК и мотоциклиста: что известно

По предварительной информации, причиной причиной ДТП в Каменском с участием военных ТЦК и мотоциклиста могло статьнарушение Правил дорожного движения. При этом окончательные обстоятельства аварии еще предстоит установить правоохранителям.

— ДТП с участием военнослужащих районного территориального центра комплектования и социальной поддержки не связано с мероприятиями по мобилизации, — сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

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Что известно о пострадавшем мотоциклисте

В результате аварии пострадал мотоциклист. Бригада экстренной медицинской помощи доставила его в лечебное учреждение.

На месте ДТП в Каменском работали представители Национальной полиции Украины. Правоохранители должны установить все обстоятельства столкновения и дать произошедшему соответствующую правовую оценку.

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