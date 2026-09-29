Минимальная зарплата в 2027 году: сколько будет и когда изменится

Минимальная зарплата 2027 года может вырасти до 9 546 грн в месяц. Такой показатель предусмотрен в проекте Государственного бюджета Украины на следующий год, который Кабинет Министров подал в Верховную Раду.

Если парламент примет документ в предложенной редакции, новый размер минимальной заработной платы будет действовать с 1 января 2027 года. В то же время окончательное решение еще впереди.

Какой размер минимальной зарплаты в Украине в 2027 году

Минимальная заработная плата — это установленная государством гарантия оплаты труда. Если работник полностью выполнил месячную норму, его зарплата не может быть ниже определенного законом минимума.

В проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год №16000 предложено установить следующие показатели оплаты труда:

Минимальная зарплата в 2027 году в месяц — 9 546 грн.

Минимальная почасовая оплата — 57,50 грн.

Эти суммы предусмотрены с 1 января 2027 года. По сравнению с действующей в 2026 году минимальной зарплатой в размере 8 647 грн предложенное повышение составляет 899 грн, или примерно 10,4%.

Однако пока речь идет о положениях бюджетного законопроекта. Окончательный размер минимальной зарплаты определят после принятия закона о госбюджете.

Из начисленной заработной платы работника по общим правилам удерживают налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Если минимальная зарплата составит 9 546 грн, ориентировочные суммы будут следующими:

НДФЛ по ставке 18% — 1 718,28 грн.

Военный сбор по ставке 5% — 477,30 грн.

Ориентировочная сумма после этих удержаний — 7 350,42 грн.

Это расчет по стандартным ставкам без учета возможных льгот и других индивидуальных обстоятельств.

Единый социальный взнос по общему правилу уплачивает работодатель отдельно от зарплаты работника. При ставке 22% от предложенной минимальной зарплаты сумма взноса составит 2 100,12 грн.

На что повлияет минимальная зарплата в Украине в 2027 году

Изменение минимальной зарплаты может сказаться не только на доходах работников. Этот показатель используют и для расчета отдельных платежей и финансовых санкций.

В частности, от минимальной зарплаты зависят суммы штрафов за некоторые нарушения трудового законодательства. Например, санкция за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора при определенных обстоятельствах может составлять десятикратный размер минимальной зарплаты за каждого работника.

Если предложенный показатель 9 546 грн утвердят, десятикратная сумма составит 95 460 грн. Окончательные размеры санкций будут определяться в соответствии с законодательством и видом нарушения.

Минимальная зарплата также используется при расчете отдельных показателей для физических лиц — предпринимателей и других платежей. В то же время правила зависят от конкретного налога или выплаты.

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