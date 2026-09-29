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Минимальная зарплата в 2027 году: сколько будет и когда изменится

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 сентября 2026, 16:00 3 мин.
Минимальная зарплата в Украине в 2027 году: что изменится для работников
Фото Pexels

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