Большой пласт работы: Корецкий рассказал, как Украина подготовилась к зиме

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о том, что в этом году Украина лучше подготовилась к очередному зимнему периоду в условиях войны, чем в прошлом. Утвержденные планы еще не выполнены полностью, однако уже проведен значительный объем работ.

Об этом премьер рассказал в интервью для телемарафона Єдині новини.

Как Украина подготовилась к зиме 2026-2027

Корецкий рассказал, как Украина подготовилась к зиме 2026-2027 годов.

— Планы устойчивости на момент их утверждения были сверхамбициозными, и это позволило значительно усилить систему даже без полного их выполнения. Несмотря на существующие отставания, я считаю, что военные администрации, главы громад и городов, государственные компании, министерства сделали большой пласт работы. Спасибо за это, — отметил премьер.

По его словам, в Украине перед новым зимним сезоном построили больше генерирующих мощностей и больше критических объектов снабдили дополнительным резервным питанием.

Кроме того, критические элементы инфраструктуры получили большую защиту и был увеличен резерв оборудования, запасных частей, а также количество ремонтных бригад и техники.

Украинские власти обратились к европейским партнерам о предоставлении в помощь их служб по чрезвычайным ситуациям, в том числе спасателей с техникой, проинформировал также Корецкий.

Однако глава правительства отметил, что россияне тоже готовятся к новой зиме, в частности, усиливают атаки реактивными дронами и накапливают баллистические ракеты.

Что должны сделать украинцы перед зимой 2026-2027

Сергей Корецкий отмечает, что подготовка к отопительному сезону — общая ответственность государства и граждан. Поэтому жители домов, ОСМД и ЖЭКи должны подготовить внутренние электросети и воспользоваться программами поддержки энергонезависимости.

В интервью ТСН.Тиждень глава Кабинета министров предположил, что в случае перебоев с теплоснабжением после атаки РФ люди будут массово пользоваться электрообогревателями. Поэтому инфраструктура отдельных домов окажется под сильными нагрузками.

— Генерация или импорт сработают, и в дом электроэнергия поступит. А дальше ОСМД и ЖЭКи должны заняться своим домом: починить, отремонтировать, а возможно и заменить щитовые, чтобы они не горели. Надо иметь резерв и запасные части, потому что это произойдет, когда все одновременно включат отопительные устройства, — отметил Корецкий.

Также он призвал более активно использовать государственные программы для повышения энергостойкости жилья.

— Безусловно, государство имеет главное обязательство по максимуму защитить, обеспечить и так далее. Но я искренне прошу и украинцев также не пренебрегать этими предложениями и воспользоваться ими. Ну и еще есть время проверить свои ОСМД, свои ЖЭКи, общие счетчики, щитовые и т.п., чтобы иметь резерв, запасные части и быть готовыми к разному развитию событий, — подытожил Корецкий.

Стоит ли украинцам выезжать зимой 2026/27

Корецкий отметил, что решение выезжать зимой является крайностью, однако уже сейчас социальным службам и родственникам нужно позаботиться о людях маломобильных и с инвалидностью.

— Если человек живет, например, на 16-м этаже, и, например, будут отключения света. Для чего потом, в этот момент, когда атаки, разрушения, есть потребность ГСЧС, специалистов уделять внимание ликвидации последствий, и мы будем именно в тот момент заниматься людьми, нуждающимися в дополнительном внимании. Почему этого не сделать сегодня? Поэтому делаем, – сказал премьер в интервью.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве обновляют данные о маломобильных жителях столицы на случай чрезвычайных ситуаций зимой.

Фото: Сергій Корецький

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