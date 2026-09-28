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Большой пласт работы: Корецкий рассказал, как Украина подготовилась к зиме

Марина Слизовская, редактор сайта 28 сентября 2026, 17:00 3 мин.
Корецкий подготовка к зиме

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