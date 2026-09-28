РФ ударила по Национальной академии наук в Киеве: что известно

Российская армия сегодня днем, 28 сентября, ударила по зданию Национальной академии наук (НАН) в Киеве, в результате удара есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Удар по Академии наук в Киеве 28 сентября 2026: что известно
Удар по зданию Академии наук в Киеве произошел днем 28 сентября.
— Сейчас идет спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании. Все службы привлечены, — сообщил президент.
Как проинформировал глава Шевченковской РГА Александр Сазанович, на месте удара в Шевченковском районе есть травмированные и погибшие люди. Он также попросил жителей Киева не приближаться к месту происшествия и не мешать работе служб.
По данным городского головы Виталия Кличко, в историческом центре Киева вражеский дрон попал в нежилое здание, в результате чего погибла женщина, еще четверо человек пострадали. Троих раненых госпитализировали. Поисково-спасательная операция на месте атаки продолжается.
Российская армия в ночь на 28 сентября и утром продолжила атаковать украинские города. В результате обстрелов есть пострадавшие и значительные разрушения в Киеве и Харькове.
Фото: Олександр Сазанович
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