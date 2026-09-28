Для тебя Война в Украине

РФ ударила по Национальной академии наук в Киеве: что известно

Марина Слизовская, редактор сайта 28 сентября 2026, 15:11 1 мин.
удар по НАН

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