Для тебе Війна в Україні

РФ вдарила по Національній академії наук у Києві: що відомо

Марина Слизовська, редакторка сайту 28 Вересня 2026, 15:11 1 хв.
удар по НАН

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