РФ вдарила по Національній академії наук у Києві: що відомо

Російська армія сьогодні вдень, 28 вересня, вдарила по будівлі Національної академії наук (НАН) в Києві, унаслідок удару є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Удар по Академії наук в Києві 28 вересня 2026: що відомо
Удар по будівлі Академії наук в Києві стався вдень 28 вересня.
— Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені, — повідомив президент.
Як поінформував голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович, на місці удару в Шевченківському районі є травмовані та загиблі люди. Він також попросив жителів Києва не наближатися до місця події та не заважати роботі служб.
За даними міського голови Віталія Кличка, в історичному центрі Києва ворожий дрон влучив у нежитлову будівлю, унаслідок чого загинула жінка, ще четверо людей постраждали. Трьох поранених ушпиталили. Пошуково-рятувальна операція на місці атаки продовжується.
Російська армія у ніч проти 28 вересня та зранку продовжила атакувати українські міста. Унаслідок обстрілів були постраждалі та значні руйнування в Києві та Харкові.
Фото: Олександр Сазанович
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