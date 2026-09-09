Для тебе Війна в Україні

Пентагон закликав готуватися до затяжної війни та продовження допомоги Україні

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Вересня 2026, 12:00 3 хв.
Росія відновлює військовий потенціал: у Пентагоні зробили важливу заяву про війну
Фото Depositphotos

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