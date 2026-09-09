Пентагон закликав готуватися до затяжної війни та продовження допомоги Україні

Росія відновлює свою армію та нарощує оборонне виробництво. Тому потрібно бути готовими до того, що війна може затягнутися, а Україні й надалі знадобиться військова допомога в найближчі місяці та роки.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

Колбі: США не можуть передбачити, коли закінчиться війна

За словами Колбі, зараз триває важлива зміна ролі європейських союзників у підтримці України. Європа поступово бере на себе більшу відповідальність як за власну оборону, так і за допомогу українській армії.

Водночас представник Пентагону наголосив, що Сполучені Штати не можуть назвати конкретні строки завершення війни.

— Як ви всі добре знаєте, Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенціал. Ми повинні бути готові до затяжного конфлікту і до того, що потреби України зберігатимуться протягом найближчих місяців і років. Ми також маємо бути готовими до інших ймовірних непередбачуваних обставин, — сказав Колбі.

Він додав, що метою адміністрації президента США Дональда Трампа залишається досягнення міцного миру. За його словами, Сполучені Штати підтримують дипломатичні та інші зусилля, спрямовані на його встановлення.

Європу закликали збільшити допомогу Україні

Колбі окремо звернув увагу на роль європейських країн у забезпеченні України необхідною зброєю та боєприпасами. Він закликав продовжувати, а за потреби й збільшувати підтримку українських військових через механізм PURL.

Йдеться, зокрема, про стабільні поставки боєприпасів та інших критично важливих засобів, які допомагають Силам оборони України утримувати позиції та стримувати подальше просування російських військ.

За словами представника Пентагону, останніми місяцями українські військові продовжували тримати оборону, відбивати російські наступи та протистояти повітряним атакам.

Водночас Європа, на його думку, має вже зараз планувати довгострокові закупівлі, які дозволять підтримувати не лише відновлення українських Сил оборони, а й власні оборонні потреби європейських держав.

Пентагон закликав Європу прискорити переозброєння

Окремо Колбі наголосив на необхідності для Європи швидше нарощувати власні оборонні можливості та виробництво.

Він зазначив, що підтримка України безпосередньо пов’язана з безпекою європейських країн, адже допомагає відновлювати їхню військову силу та промисловий потенціал.

— Ми маємо планувати та реалізовувати наші інвестиції, виходячи з військової ефективності, а не з другорядних цілей, — заявив заступник міністра оборони США.

За його словами, самих заяв про готовність допомагати недостатньо. Необхідні реальні фінансові ресурси та виробничі потужності.

США продовжать підтримувати Україну

Сполучені Штати, за словами Колбі, також готові й надалі сприяти постачанню Україні необхідного озброєння.

Зокрема, він згадав програму JUMPSTART, яка дає союзникам і партнерам можливість закуповувати для України сучасні військові засоби, серед яких перехоплювачі для систем протиповітряної оборони.

Колбі зазначив, що союзники НАТО раніше взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну на передбачуваній та довгостроковій основі. Тепер, за його словами, ці домовленості мають перейти у конкретні дії.

— Тепер ці зобов’язання мають втілитися у послідовні дії, — наголосив він.

Йдеться, зокрема, про забезпечення України ресурсами для оборони, розширення виробництва та створення військово-промислової бази, яка буде необхідна як Україні, так і європейським державам у майбутньому.

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