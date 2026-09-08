Дозвілля Опитування

Попри війну: 71% українців вважають себе щасливими — дослідження

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Вересня 2026, 16:00 4 хв.
Щастя під час війни: 71% українців назвали себе щасливими
Фото Pexels

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