Стиль життя Авто

Як додати посвідчення водія в Дію: покрокова інструкція для водіїв

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Вересня 2026, 16:30 5 хв.
Як додати водійське посвідчення до Дії та що робити, якщо воно зникло
Фото Pexels

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