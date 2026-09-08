Як додати посвідчення водія в Дію: покрокова інструкція для водіїв

Водійське посвідчення давно можна не носити із собою у паперовому чи пластиковому вигляді — його цифрова версія доступна у застосунку Дія. Документ підтягується з державних реєстрів, тому користувач може пред’явити його зі смартфона у випадках, коли потрібно підтвердити право на керування автомобілем.

Втім, іноді водії стикаються з проблемою: посвідчення не з’являється серед документів або раптово зникає із застосунку. Розповідаємо, як додати посвідчення водія в Дію, що робити зі старими правами та чому документ може не відображатися.

Як додати посвідчення водія в Дію

Окремо вручну фотографувати або завантажувати права в застосунок не потрібно. Якщо інформація про документ є у відповідному державному реєстрі та дані користувача збігаються, посвідчення підтягується автоматично.

Тим, хто шукає, як додати водійське посвідчення до Дії, варто виконати такі дії:

Встановити або оновити застосунок Дія до актуальної версії. Авторизуватися у застосунку та пройти необхідну ідентифікацію. Переконатися, що документи, за якими підтверджується особа, доступні в Дії. Відкрити розділ із цифровими документами. Дочекатися синхронізації інформації з державними реєстрами.

Якщо дані про посвідчення є в реєстрі та відповідають персональним даним користувача, документ має відобразитися автоматично.

Як отримати електронне посвідчення водія в застосунку Дія

Електронне посвідчення не потрібно оформлювати окремо. Цифровий документ формується на основі інформації, яка вже міститься в державних базах.

Спочатку потрібно мати чинне українське посвідчення, дані про яке внесені до реєстру. Після авторизації Дія перевіряє інформацію та відображає документ у застосунку.

Важливо, щоб дані в документах збігалися. Якщо, наприклад, у реєстрі є помилка у персональних даних, автоматична синхронізація може не спрацювати.

Як додати в Дію посвідчення водія старого зразка

Зі старими правами ситуація може відрізнятися. Якщо посвідчення було видане багато років тому, інформація про нього може бути відсутня в електронному реєстрі.

Якщо даних про документ немає в реєстрі, спочатку потрібно звернутися до сервісного центру МВС та з’ясувати, чи можна внести відповідну інформацію до бази.

Після актуалізації даних документ зможе підтягнутися до цифрових документів у Дії.

Чому не показує посвідчення водія в Дії

Причин, через які права не відображаються у застосунку, може бути кілька. Найчастіше проблема пов’язана не зі смартфоном, а з даними в державному реєстрі.

Якщо не показує посвідчення в Дії, то перевір:

чи є інформація про ваше посвідчення у державному реєстрі;

чи правильно вказані персональні дані;

чи не йдеться про документ старого зразка, інформація про який ще не оцифрована;

чи використовуєте ви актуальну версію застосунку Дія;

чи немає тимчасових технічних проблем із роботою сервісу.

Також варто врахувати, що після внесення або виправлення інформації в реєстрі може знадобитися певний час для її синхронізації.

Зникло посвідчення водія в Дії: що робити

Іноді користувач уже бачив права у застосунку, але згодом документ перестав відображатися. Якщо зникло посвідчення водія в Дії, спочатку варто перевірити інші документи та переконатися, що застосунок працює коректно.

Можна також оновити Дію до останньої версії та повторно авторизуватися. Якщо проблема не зникає, варто звернутися до служби підтримки застосунку.

Якщо ж з’ясується, що проблема пов’язана саме з інформацією про посвідчення, необхідно звернутися до сервісного центру МВС.

Для старих документів може виникнути потреба спочатку внести інформацію про них до електронного реєстру. Тож питання, як внести в базу посвідчення водія, актуальне насамперед для водіїв, чиї права були оформлені давно або дані про них відсутні в сучасних електронних системах.

У такому випадку слід звернутися до сервісного центру МВС. Там можна уточнити, чи є інформація про посвідчення в реєстрі та що потрібно зробити для її актуалізації.

Після внесення необхідних даних варто перевірити, чи з’явився документ у Дії.

Верифікація посвідчення водія в Дії

Для відображення цифрових документів застосунок використовує дані державних реєстрів. Тому верифікація посвідчення водія в Дії фактично пов’язана з перевіркою того, чи можна зіставити інформацію про документ із даними конкретного користувача.

Якщо система не може підтвердити відповідність інформації, документ може не відобразитися. У такій ситуації варто перевірити коректність персональних даних та актуальність інформації у державному реєстрі.

Дія дає змогу користуватися цифровою версією вже наявного посвідчення, однак сам факт наявності застосунку не означає автоматичного оформлення нового документа.

Якщо водієві потрібно вперше отримати посвідчення, замінити його або оформити документ з іншої причини, процедура залежить від конкретної послуги та здійснюється відповідно до встановленого порядку.

Тож передусім потрібно переконатися, що інформація про чинні права вже є в державному реєстрі. Саме від цього значною мірою залежить, чи зможе Дія показати електронне посвідчення.

Якщо документ не з’являється навіть після перевірки даних і оновлення застосунку, найкраще звернутися до служби підтримки Дії або сервісного центру МВС, щоб з’ясувати причину.

Однак трапляються випадки, коли навіть досвідченим водіям непросто. Читай, як безпечно їздити в умовах низької видимості.

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