Документи для практичного іспиту з водіння 2026: повний пакет необхідних даних

Практичний іспит у сервісному центрі МВС є фінальним і чи не найвідповідальнішим етапом на шляху до отримання водійського посвідчення. Це логічне завершення практичного курсу підготовки в автошколі, де майбутній водій має продемонструвати свої навички в реальних умовах.

Важливою новацією, яка спрощує життя кандидатам, є відсутність прив’язки до місця складання теорії: тепер пройти практику можна у будь-якому зручному сервісному центрі України, незалежно від того, де ви успішно склали перший іспит.

Які документи потрібні для практичного іспиту водіння: повний перелік

Планування візиту до сервісного центру вимагає попередньої реєстрації, яку можна здійснити двома способами: через термінал безпосередньо у закладі або онлайн за допомогою функціоналу е-запис.

Система дозволяє обрати зручний час на 21 день заздалегідь. Вартість послуги становить 420 грн.

Під час реєстрації варто уточнити, на якому транспортному засобі ти плануєш складати іспит — це може бути як автівка сервісного центру, так і машина твоєї автошколи.

Якщо ти обираєш офлайн-запис, на рецепції обов’язково повідом про свої вподобання щодо категорії та наявності потрібного автомобіля.

Пакет документів для допуску до іспиту максимально цифровізований, тож більшість із них можна надати в електронній формі через застосунок Дія. Документи, які потрібні для практичного іспиту водіння:

паспорт (ID-картка, закордонний або посвідка на проживання);

копія ідентифікаційного коду (якщо його немає в базі МВС);

а також чинна медична довідка про придатність до керування ТЗ.

Якщо ти змінював/-ла персональні дані або відкриваєш нову категорію, додай відповідні підтверджувальні документи чи наявне водійське посвідчення.

Важливо пам’ятати, що у разі відсутності у паспорті відомостей про реєстрацію місця проживання, необхідно надати відповідний витяг або довідку ВПО.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!