Документы для практического экзамена по вождению 2026: полный пакет необходимых данных

Практический экзамен в сервисном центре МВД является финальным и самым ответственным этапом на пути к получению водительского удостоверения. Это логическое завершение практического курса подготовки в автошколе, где будущий водитель должен продемонстрировать свои навыки в реальных условиях.
Важной новацией, упрощающей жизнь кандидатам, является отсутствие привязки к месту составления теории: теперь пройти практику можно в любом удобном сервисном центре Украины, независимо от того, где вы успешно сдали первый экзамен.
Какие документы необходимы для практического экзамена вождения: полный список
Планирование визита в сервисный центр требует предварительной регистрации, которую можно осуществить двумя способами: через терминал непосредственно в заведении или онлайн с помощью функционала е-запись.
Система позволяет выбрать удобное время на 21 день заранее. Стоимость услуги составляет 420 грн.
При регистрации следует уточнить, на каком транспортном средстве ты планируешь сдавать экзамен — это может быть как автомобиль сервисного центра, так и машина твоей автошколы.
Если ты выбираешь офлайн-запись, на рецепции обязательно сообщи о своих предпочтениях по категории и наличию нужного автомобиля.
Пакет документов для допуска к экзамену максимально цифровизирован, поэтому большинство из них можно предоставить в электронной форме через приложение Действие. Тебе понадобится:
- паспорт (ID-карта, заграничный или вид на жительство);
- копия идентификационного кода (если его нет в базе МВД);
- а также действующая медицинская справка о пригодности к управлению ТС.
Если ты изменял/-ла персональные данные или открываешь новую категорию, добавь соответствующие подтверждающие документы или водительское удостоверение.
Важно помнить, что в случае отсутствия в паспорте сведений о регистрации места жительства, необходимо предоставить соответствующую выписку или справку ВПЛ.
