Сколько стоит сдать на права в Украине 2026: реальный кейс обучения

Сколько стоит сдать на права в Украине в 2026 году — тема, которая интересует многих. Сейчас эта процедура очень сложная из-за новой системы, ведь трудно «поймать» талончик на сдачу экзамена.

В этом материале мы поделимся реальными данными и ценами. Итак, сколько стоит сдать на права в Украине в 2026 году — считаем расходы.

Сколько стоит сдать на права в Украине 2026: реальный кейс

Начнем с того, что это совсем не дешевое удовольствие, особенно если ты действительно хочешь научиться ездить и уверенно чувствовать себя на дороге. Для этого могут понадобиться не только базовые часы вождения, но и дополнительные уроки.

Сейчас в Украине действует такая система — сначала нужно сдать экзамен по теории ПДД, а потом — практический экзамен по вождению.

Чтобы учиться даже теории, нужно получить медицинскую справку. Если проходить врачей в частной клинике, чтобы было быстрее, это может обойтись минимум в 2000 гривен. Но это можно сделать и в государственной.

Для получения прав нужно пройти теоретический курс, и здесь все зависит от того, где и как ты обучаешься. Если выбрать онлайн-курс с комфортом в домашнем кресле, это обойдется примерно в 3 000 гривен. А вот за интерактивные занятия с опытным инструктором — придется потратить до 6 000 гривен.

Но главное начинается на практике. Час урока с инструктором стоит от 800 до 1 200 гривен, и минимум нужно провести за рулем 40 часов.

Получается, что только практические занятия могут обойтись от 32 000 до 48 000 гривен.

Итак, если суммировать теорию и практику, обучение вождению в 2026 году потянет примерно на 35 000 – 54 000 гривен.

Можно найти автошколы с акциями или интенсивными курсами, что немного уменьшает сумму, но общая картина такая: водительские права — это не дешевое удовольствие.

Конечно, можно сэкономить — у тебя есть возможность изучать теорию самостоятельно и сдать экзамен без подготовки в автошколе. Но практические занятия по вождению должны быть только в автошколе, так что здесь не сэкономишь — нужно платить.

Сколько стоит обучение в автошколе: дополнительные расходы

После того как ты прошел теорию и практику, впереди еще несколько расходов, которые вместе могут существенно добавить к бюджету. Например, доступ к приложениям с тестовыми билетами — еще 200–600 гривен.

Сдача экзаменов в сервисном центре МВД обойдется примерно в 670 гривен плюс банковская комиссия, а оформление самого водительского удостоверения — около 608 гривен.

И не забывай про фото и мелкие расходы, которые могут составить еще 100–500 гривен.

В итоге, полная цена твоего водительского удостоверения в 2026 году колеблется от 37 000 до 57 000 гривен.

Советы будущим водителям

Эксперты советуют не просто заучивать билеты — нужно реально понимать правила дорожного движения. Это не только поможет сдать экзамен, но и сделает тебя более уверенным водителем. Перед теоретическим экзаменом стоит прорешать много тестов, чтобы избежать ошибок.

Еще один важный момент — выбор инструктора. Опытный наставник научит базовым маневрам: парковка, развороты, повороты и перестроения.

И на самом экзамене не спеши. Спокойствие, внимательность и аккуратность за рулем часто важнее скорости — ведь именно они решают, станешь ли ты уверенным водителем.