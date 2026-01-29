Исчез свет во время экзамена на права: в МВД рассказали, что делать кандидатам в водители

При сдаче теоретического экзамена на получение водительского удостоверения могут возникать непредвиденные обстоятельства, такие как внезапное исчезновение электроэнергии или сбой интернет-соединения. Главный сервисный центр МВД обнародовал алгоритм действий в таких случаях, чтобы успокоить будущих водителей и избежать недоразумений.

Автоматическая пауза: почему экзамен не считается проваленным

В случае технических проблем в сервисном центре экзамен приостанавливается в автоматическом режиме. Важно понимать, что такую ситуацию не расценивают как неудачную попытку или провал тестирования.

Как только электроснабжение или доступ к сети будут восстановлены, кандидат в водители получает возможность продолжить работу над вопросами. Процесс возобновляется с того момента, на котором он был прерван, без потери прогресса.

Нужно ли платить второй раз за экзамен

Один из ключевых вопросов, интересующих граждан, касается финансовой стороны. В Главном сервисном центре подчеркивают: повторная оплата средств за сдачу теоретического экзамена не осуществляется.

Услуга считается оплаченной, и кандидат продолжает тестирование без каких-либо дополнительных взносов за саму теорию. Учреждение работает над тем, чтобы даже в сложных условиях энергосистемы обеспечить прозрачные и равные условия для каждого клиента.

Оплата за административную услугу и непосредственно за бланк водительского удостоверения производится непосредственно в сервисном центре МВД. Для этого необходимо получить соответствующие реквизиты у администратора после проверки документов.

Куда обращаться за консультацией

Для получения дополнительной информации о работе сервисных центров или решения спорных вопросов граждане могут воспользоваться следующими каналами связи:

Справочная линия: (044) 290-19-88;

Социальные сети: официальные страницы ГСЦ МВД в Facebook и Instagram;

Официальный сайт : раздел с ответами на самые часто задаваемые вопросы.

Сервисные центры продолжают работать в штатном режиме, адаптируясь к текущей ситуации в стране ради комфорта посетителей.

